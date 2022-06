Literaturförderung «Schreibend Gedanken mit anderen teilen»: Frauenfelder Texttalente publizieren nach Schreibinsel mit Michèle Minelli ihr Buch «Kurze Formen» Der Verein Bibliothek der Kulturen ermöglicht Sekundarschülerinnen und -schülern seit 2018 kreatives Schreiben. Die fünfte Durchführung, zum ersten Mal mit Schreibcoach Michèle Minelli, ging diese Woche mit vorgelesenen Texten der jungen Autorinnen und Autoren zu Ende.

Schülerin Annika Herzog liest aus ihrem Text vor. Bild: Manuela Olgiati

Spannende Geschichten zum gemeinsam gewählten Thema «Kurze Formen» haben 17 Schülerinnen und Schüler der Klasse E3a aus dem Frauenfelder Oberstufenzentrum Reutenen in den vergangenen Wochen geschrieben. Am Mittwochabend haben sie ihre beeindruckenden Texte in der Kantonsbibliothek vor rund 50 Gästen vorgetragen.

Die Schreibinsel ist eine Quelle der Inspiration. Eine, in der neue Wortschöpfungen vorkommen, die kein Lexikon ausspuckt. Solche, die man trotzdem versteht. Denken im Ganzen. Die Schülerinnen und Schüler begeisterten sich für Expressionismus und fanden den Dadaismus «lustig». Schülerin Annika Herzog sagte:

«Ich tausche einzelne Wortteile aus, lese sie zweimal und schon spreche ich fliessend.»

Freude über das gedruckte Buch mit Schülertexten. Bild: Manuela Olgiati

Kurz und knackig skizziert die Schülerin auch «Flash Fiction». Das Schreiben fanden die Schüler gut. Einer sagte: «Die Texte vor Publikum zu lesen, brauchte Mut und starke Nerven.» Ein anderer möchte im Schreiben seine Gedanken mit anderen teilen. Autobiografisches, Aphorismen und Prosa wechseln sich ab. Es sind kleine Zwiesprachen in Themen auszumachen.

Gratis Teilnahme für die Schülerinnen und Schüler

Einfach drauflosschreiben, den Gruselfaktor aktivieren, Buchstaben verdrehen, das klingt ziemlich emotional. In manchen Texten geht es um «Micro Fiction», einen kurzen Moment, wo jedes Wort wichtig ist. Miniaturtexte nehmen einen Anfang und enden rasant. Nach jeder Textgattung spendet das Publikum grossen Applaus.

Joana Keller, Verein Bibliothek der Kulturen. Bild: Manuela Olgiati

Joana Keller vom Verein Bibliothek der Kulturen sprach davon, dass solche Texte neue Wortwelten eröffnen. Der Verein koordiniert und finanziert die Durchführung der Schreibinsel, sodass für die Teilnehmenden keine Kosten entstehen. Während des Schreibprozesses stand erstmals Schreibcoach Michèle Minelli aus Iselisberg zur Seite. Sie sagte:

«Es sind eigene endemische Formen und ich hoffe, dass sie auch den Eltern gefallen.»

Michèle Minelli, Schreibcoach. Bild: Manuela Olgiati

Klassenlehrer Fabian Krömler sagte: «Die Schülerinnen und Schüler waren kreativ.» Einige Schüler ergänzten: «Es war mal was anderes als der normale Deutschunterricht.» Auch, dass es cool war und guttat, eigene Emotionen aufzuschreiben, Gedanken frei fliessen zu lassen. Auch die vielen neuen Schreibstile kennen zu lernen.

Fabian Krömler, Klassenlehrer. Bild: Manuela Olgiati

Entstanden ist nun eine 92 Seiten umfassende Publikation mit Texten und vielen Fotos, die einen Einblick in das Projekt geben. Die Jungautoren bekamen ihr Werk an der Schlusslesung vom Vorstand des Vereins Bibliothek der Kulturen ausgehändigt.