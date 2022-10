Liegenschaften Stadt Frauenfeld will Casino verkaufen +++ Nutzer können noch bis Ende 2024 bleiben +++ Es gibt bereits einen Interessenten Die Stadt Frauenfeld will das Casino mit Baujahr 1957 veräussern, das es seit 2004 betreibt und verpachtet. Die Nutzenden sollen ihren Betrieb aber noch bis Ende 2024 aufrechterhalten können. Der anonyme Interessent soll einen Neubau planen. Und die Stadt plant eine Alternative.

Das Casino der Stadt Frauenfeld am Bahnhofplatz. Bild: Ralph Ribi

Die Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es offiziell. Die Stadt Frauenfeld will das Casino am Bahnhofplatz veräussern. Dazu hat der Stadtrat vergangenen Mittwoch den Gemeinderat nach der öffentlichen Sitzung an einer nicht-öffentlichen Orientierung informiert.

Dann flatterte Ende Woche elektronische und physische Post zu den Mitarbeitenden sowie den Nutzenden des Casinos, welche ihren bisherigen Betrieb voraussichtlich bis Ende 2024 weiterführen können. In der Medienmitteilung vom Montagmorgen heisst es:

«Das Casino Frauenfeld ist in die Jahre gekommen. Für zeitgemässe Nutzungen ist das Gebäude nur noch bedingt geeignet und eine Totalsanierung für mehrere Millionen Franken wäre in den nächsten Jahren unumgänglich.»

Es liege ein Kaufangebot für die Liegenschaft Bahnhofplatz 76b und Kasernenplatz 4 vor, «das der Stadt hervorragende Perspektiven bietet». Das Casino soll einem Neubau weichen. «Aus städtebaulicher Sicht ist das ein Glücksfall, kann doch damit ein einheitlich gestalteter Gebäudekomplex entstehen, der auch den Bahnhofplatz wesentlich belebt und aufwertet», heisst es weiter. Geplant seien Büro- und Gewerbeflächen mitten im Herzen von Frauenfeld.

Botschaft geht im Dezember in den Gemeinderat

Der Verkauf des Casinos soll aus Sicht der Stadt nicht heissen, dass Frauenfeld um ein Eventlokal ärmer wird. Mit dem Erlös soll in Bahnhofsnähe ein adäquates, jedoch wesentlich zeitgemässeres Eventlokal entstehen, das vom bewährten Team des Casinos weitergeführt werden soll. Im Dezember überweist die Stadt die Botschaft zum Casino an den Gemeinderat, der anschliessend in einer der nächsten Sitzungen über den Verkauf befinden wird.

Nebst all den kommerziellen Veranstaltungen tagein tagaus hat auch die Stadt selbst mit dem Amt für Gesellschaft und Integration und dessen Deutschkurszentrum das Casino genutzt. Andere Hauptnutzer sind der Theaterverein oder die Konzertgemeinde, die sich ebenso wie die Stadt für ihr eigenes Amt nun nach neuen Räumlichkeiten Ausschau halten müssen.

Seit 2004 in Besitz der Stadt

Das Casino am Bahnhofplatz besteht seit 1957, wo davor der 1898 erbaute Bahnhofsaal des Hotels Bahnhof stand. Die Casino AG als Eigentümerin kämpfte in den Anfangsjahren mit ausufernden Baukosten. Vorgesehen waren 1,8 Millionen Franken, am Schluss kostet der Neubau eine Million Franken mehr. Von 1984 bis 1988 flossen 3,3 Millionen Franken ins Casino, das dank grünem Licht der Frauenfelder Stimmbevölkerung ab 2000 für 5,3 Millionen Franken saniert und modernisiert wurde. 2004 schliesslich übernahm die Stadt das Casino als eigenen Betrieb und verpachtete es.

