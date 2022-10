Lärmschutz Kompromiss nach Glockengeläut-Petition in Frauenfeld: Katholiken stellen nächtliche Glockenschläge ein, Reformierte behalten sie bei Zwei Frauenfelderinnen haben mit einer Petition die Abschaltung der nächtlichen Glockenschläge der beiden Stadtkirchen gefordert. Jetzt reagieren die Kirchgemeinden, doch von 22.15 bis 5.45 Uhr verstummt lediglich die katholische Stadtkirche St.Nikolaus.

Die reformierte Stadtkirche zur Dreifaltigkeit (vorne) und die katholische Stadtkirche St.Nikolaus (hinten). Letztere stellt ab Januar das nächste Glockengeläut fast gänzlich ein. Bild: Donato Caspari

Ding-Dong: Nächtliche Glockenschläge zermürben, weil sie den Schlaf rauben können. Es geht ums Geläut der beiden Frauenfelder Stadtkirchen. Um sich gegen die Glockenschläge zwischen 22 bis und mit 6 Uhr zu wehren, haben die beiden Frauenfelderinnen Maria Regli und Sarah Nobs, damals wohnhaft in oder unmittelbar an der Altstadt, vor einem Jahr Unterschriften gesammelt und eine Petition an die katholische und evangelische Kirchgemeinde adressiert (diese Zeitung berichtete).

Darin haben sie die Frage nach der Notwendigkeit von nächtlichem Glockengeläut gestellt, das im Gegensatz zum Mittelalter für die Leute nicht mehr zwingend gebraucht werde. Die beiden Petitionärinnen sagten:

«Es gibt gesetzliche Vorgaben, um die Bevölkerung während der Ruhezeiten vor übermässiger Lärmbelastung zu schützen.»

Die Petitionärinnen Maria Regli und Sarah Nobs. Bild: Mathias Frei

Streit um Glockengeläut ist im Thurgau nichts Neues. In Kreuzlingen etwa wurde das Frühgeläut der katholischen Stadtkirche von 6 auf 7 Uhr verschoben. Ausserdem bleiben nachts die Viertelstundenschläge stumm.

In Bischofszell beispielsweise ist die Kirchenglocke der katholischen Kirche nachts ebenfalls verstummt. Jene der evangelischen Kirche Bischofszell schlägt nachts nur noch zu jeder vollen Stunde. Und in Diessenhofen wurden die Viertel- und Halbstundenschläge zwischen 22 und 7 Uhr probeweise eingestellt.

Geläut von nur einer Kirche zwischen 22.15 und 5.45 Uhr

Die beiden Kirchgemeinden in Frauenfeld haben das Anliegen von Regli und Nobs in ihren jeweiligen Behörden eingebracht und diskutiert. Jetzt liegt ein gemeinsamer Entscheid vor, wie aus einem Brief an die Petitionärinnen von Ende September hervorgeht.

Kirchen in Frauenfeld

Historisch unbelegte Kuriosität Die Sonne geht im Osten auf, das weiss jedes Kind. Daher müsste die katholische Stadtkirche St.Nikolaus an der Zürcherstrasse 181 wegen ihrer geografischen Lage vor der evangelischen Stadtkirche zur Dreifaltigkeit an der Freiestrasse 12 läuten. Das tut sie aber nicht. Denn je nach Uhrzeit und Anzahl Glockenschlägen läutet die evangelische Stadtkirche rund eine Minute vor der katholischen. Diese Frauenfelder Kuriosität basiert darauf, dass es früher in der Stadt mehr Reformierte gegeben habe als Katholiken. Urkundlich überliefert ist das allerdings nicht. Die Beteiligten wissen das auf Anfrage nur «vom Hörensagen». Und sie sind sich einig: «Hauptsache, die Glocken läuten nicht gleichzeitig». (sko)

Ab dem 1. Januar 2023 werden deshalb die Stadtkirchen während der Nacht unterschiedlich läuten. Das nächtliche Kirchengeläut der katholischen Stadtkirche St.Nikolaus wird ab dann zwischen 22.15 und 5.45 Uhr eingestellt. Das heisst, dass das letzte Geläut um 22 Uhr erfolgt, das erste morgens um 6 Uhr. In der evangelischen Stadtkirche hingegen findet keine Änderung der bisherigen Läutordnung statt. Im Schreiben heisst es:

«Damit kommen wir jenen entgegen, die sich die Beibehaltung des nächtlichen Kirchengeläuts wünschen, halbieren aber die jeweilige Dauer – und damit auch die Lärmemissionen – um die Hälfte.»

Den beiden Kirchgemeinden sei eine gute und für sie umsetzbare Lösung wichtig, «im Sinne einer verbindenden Ökumene», steht zum Kompromiss. Nicht tangiert von diesen Umstellungen ist das Glockengeläut zu Gottesdiensten. Zudem werde es mit den liturgischen Feiern zu Weihnachten, Ostern und zu Silvester/Neujahr auch zu nächtlicher Stunde erklingen, sowohl von der evangelischen als auch von der katholischen Stadtkirche.

Ökumenische Lösung für beide Seiten

Zeigt sich die Katholische Kirchgemeinde FrauenfeldPlus also progressiver als die reformierte? Marcel Berger verneint und spricht von einer ökumenischen Lösung und einem Entgegenkommen. Der Präsident von FrauenfeldPlus sagt:

«Wir sehen die Argumente von beiden Seiten. Es ist eine Lösung, die den Lärm um die Hälfte reduziert. Aber es ist auch eine Lösung, welche das traditionelle Glockengeläut beibehält.»

Marcel Berger, Präsident Katholische Kirchgemeinde FrauenfeldPlus. Bild: Mathias Frei

Anders als in der evangelischen Kirchgemeinde bedurfte es für die Abschaltung kein formelles Verfahren, wie Berger sagt. Bei der konsultativen Umfrage im Frühling hätten viele Katholiken die mögliche Abschaltung moniert. Trotzdem haben die katholische Kirchgemeinde und die Pfarrei St.Anna die ökumenische Lösung angestrebt, welche jetzt umgesetzt wird.

Die evangelische Kirchgemeinde musste die Veränderung in der Versammlung besprechen. «Diese hat sich bei einer Konsultativumfrage für das Beibehalten entschieden», meint Heinz Stübi, weil eine Kirchenuhr ohne Glocken für viele Gemeindemitglieder fremd gewesen wäre. Der Präsident der Vorsteherschaft der evangelischen Kirchgemeinde ergänzt:

Heinz Stübi, Präsident der Kirchenvorsteherschaft Evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld. Bild: Claudia Koch

«Die Glocken gehören zur Tradition der Kirche und haben eine wichtige Aufgabe als ständiger Begleiter im Leben der Christen.»

Für die Frauenfelder Bevölkerung, ob wohnhaft in der Nähe der Altstadt oder weiter entfernt, ändert sich also der nächtliche Glockenschlag ab dem neuen Jahr. Übrigens: Eine der zwei Petitionärinnen wohnt mittlerweile nicht mehr in der Altstadt.