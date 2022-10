Kunstgeschichte Hinfort mit «kraftlos gemalten Helgen»: Glasmalerei in Frauenfelder Kirchen zwischen Tradition und Moderne Die Frauenfelder Katholiken statteten die neue Frauenfelder Stadtkirche 1906 mit Glasmalerei in traditionalistischer Bildsprache aus. Zehn Jahre später machten die Reformierten in der Kurzdorfer Kirche St.Johann den Sprung in die Moderne dieser Kunstform. In den 1960er-Jahren wurden die Fenster in der katholischen Stadtkirche schliesslich entfernt.

Das Christus-Fenster von 1916 in der evangelischen Kirche St.Johann Frauenfeld. Bild: PD/vitrosearch.ch

Die Zeiten ändern sich – und das bisweilen in kurzer Zeit. «Innerhalb weniger Jahre haben sich Ausdruck und Ästhetik von Glasmalerei komplett gewandelt», sagt Kunsthistorikerin Katrin Kaufmann. Sie hat sich mit der Entwicklung von der traditionalistischen zur modernen Glaskunst am Beispiel von Frauenfeld befasst. So hatte Architekt Albert Rimli in der 1904 bis 1906 erbauten katholischen Stadtkirche St.Nikolaus eigentlich einfache Glasfenster vorgesehen. Die Baukommission bevorzugte aber aufwendige Glaskunst.

Katrin Kaufmann, Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Vitrocentre Romont. Bild: PD

Schliesslich kam der Zürcher Glasmaler Friedrich Berbig zum Zug. Nicht nur dem damaligen Pfarrer Lötscher gefielen die Glasbilder. Auch Albert Kuhn, Spezialist für sakrale Glaskunst, fand lobende Worte für Berbigs an den Barock angelehnte Bildsprache. Wie Katrin Kaufmann kürzlich am Museumshäppli des Historischen Museums Thurgau ausgeführt hat, erlebte Glasmalerei im Zeitalter des Historismus, also im 19. Jahrhundert, einen Aufschwung. In der zweiten Hälfte wurden im Thurgau im Rahmen der zunehmenden Bautätigkeit viele Kirchen mit Glasmalerei ausgestattet.

Publikation ist dieses Jahr erschienen Die Kunsthistorikerin Katrin Kaufmann arbeitet an einem Forschungsprojekt zur Glasmalerei im Thurgau vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Kaufmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Vitrocentre Romont, das dieses Projekt zusammen mit dem Corpus Vitrearum Schweiz trägt. Die Vorarbeiten haben 2016 begonnen. Ebenfalls beteiligt sind das Historische Museum und die Denkmalpflege des Kantons Thurgau. Zusätzlich zum Katalog der Glasgemälde auf www.vitrosearch.ch ist dieses Jahr die Publikation «Die Glasmalereien vom Mittelalter bis 1930 im Kanton Thurgau» erschienen. Weiter findet am 5. November in Frauenfeld eine Tagung statt mit dem Titel «Glaskunst im Museum. Kontextualisierung, Inszenierung und Storytelling». (ma)

Historismus hat den Hang zum Süsslichen

Das Idda-Fenster der katholischen Stadtkirche Frauenfeld von 1905/06, heute eingelagert im Estrich der Kirche. Bild: PD/vitrosearch.ch

Im frühen 20. Jahrhundert mit Aufkommen des Jugendstils geriet der Historismus aber zunehmend in die Kritik. Von «blassen Kopien» und «Ideenlosigkeit» ist laut Kaufmann die Rede. Kritiker hätten den «Hang zum Süsslichen und Charakterlosen» bemängelt. Gleichwohl war die traditionalistische Glasmalerei noch vielerorts beliebt, eben beispielsweise auch bei den Frauenfelder Katholiken. Zehn Jahre nach Berbigs Glaskunst in der St.-Nikolaus-Kirche habe die Glasmalerei den Sprung in die Moderne geschafft, sagt Katrin Kaufmann.

In der evangelischen Kirche St.Johann im Kurzdorf wurde der Berner Glasmaler Ernst Linck berücksichtigt. Sein Credo war:

«Landschaft darf nicht mehr Gemälde als Glasmalerei vortäuschen.»

Das Leben-Christi-Fenster von 1929 in der evangelischen Stadtkirche Frauenfeld. Bild: PD/vitrosearch.ch

Lincks Glasgemälde, die nach Frauenfeld-Kurzdorf kamen, wurden zuvor im Berner Gewerbemuseum ausgestellt und sorgten dort beim Feuilleton für Begeisterung. Mit dem Aufschwung der modernen Glasmalerei ab den 1920er-Jahren wurde dieses Medium auch für bildende Kunstschaffende interessant. Ein Beispiel dafür ist der Diessenhofer Carl Roesch, der auch sakrale Glaskunst schuf. In einem Referenzschreiben für Roesch lobte ihn der Architekt Fritz Haller, welcher der Solothurner Schule angehörte, dass er «keine kraftlos gemalte Helgen» hervorbringe.

Ein Höhepunkt in der evangelischen Stadtkirche

Als Höhepunkt der modernen Glasmalerei in Frauenfeld bezeichnet Katrin Kaufmann das Chorfenster in der evangelischen Stadtkirche zur Dreifaltigkeit. 1929 gestaltete der Bündner und später Zürcher Maler Augusto Giacometti das Leben Christi in sechs Bildern. Er gilt als grosser Erneuerer der Glaskunst. Kaufmann sagt:

«Später waren die 1960er-Jahre eine fruchtbare Zeit für die Glasmalerei.»

In Frauenfeld entstehen in der Bruder-Klaus-Kapelle 1960 Glasgemälde von Hans Stocker und 1964 in Schulanlage Reutenen von Gian Casty.

Traditionalistische Glaskunst aussortiert

Das Pelikan-Fenster der katholischen Stadtkirche Frauenfeld von 1905/06, heute eingelagert im Estrich der Kirche. Bild: PD/vitrosearch.ch

Derweil wurde die positive Einschätzung von Berbigs Glaskunst in der katholischen Stadtkirche in ebendiesen 1960er-Jahren revidiert. Der damalige Denkmalpfleger Albert Knöpfli schrieb in einem Gutachten zur geplanten Renovation der St.-Nikolaus-Kirche von der «katastrophalen Unterqualität» und der «unangenehmen Farbigkeit». Die Glasgemälde wurden deshalb im Rahmen der Renovation entfernt und sind seither im Estrich der Kirche eingelagert.