Networking Fazit der Thurgauer Kulturkonferenz: Kulturschaffende sind im Alter zu oft arm dran – weil kein Geld für die Vorsorge bleibt Es gab zwar auch einen Lach-Workshop am Samstagvormittag. Aber die erstmals durchgeführte Thurgauer Kulturkonferenz in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld beschäftigte sich vor allem mit den Schattenseiten eines Künstlerlebens.

Bei der Kulturkonferenz war auch der Austausch unter den Anwesenden ein wichtiger Aspekt. Bild: Christof Lampart

Hervorragend, vielleicht fast zu gut ob des ernsten Themas: So war die Stimmung unter den rund 60 Teilnehmenden der ersten Thurgauer Kulturkonferenz, die sich am Samstagvormittag in der Theaterwerkstatt Gleis 5 trafen. Wer sah, wie sich viele später in den diversen Workshops Notizen machten, konnte sich denken, dass an den präsentierten Zahlen doch einiges dran sein könnte.

Monika Knill, Regierungsrätin und Departementsvorsteherin Erziehung und Kultur. Bild: PD

Regierungsrätin Monika Knill kam in ihrer Begrüssung auf die auch für Künstlerinnen und Künstler wichtigen Themen wie soziale Sicherheit und finanzielle Absicherung zu sprechen. Kultur lebe zwar vom Zusammenkommen und der gemeinsamen Diskussion, doch darüber hinaus sei der Austausch über Dinge wie Gesundheit, Lebensplanung, Geld und Altersvorsorge ebenso essenziell. Die Thurgauer Kulturkonferenz sei ein gutes Gefäss, in dem man auch «mühsame Themen ansprechen soll». Themen wie Elternschaft, Vorsorge im Alter oder auch den eigenen Lebenslauf.

Es fehlt an Vielfalt und Teilhabe

Ernste Themen galt es in der Theaterwerkstatt Gleis 5 zu bereden. Bild: Christof Lampart

Im Impulsgespräch, dass der Beauftragte der Kulturstiftung Thurgau, Stefan Wagner, mit dem Basler Musiker und Mitinitiant der Initiative «Musikvielfalt Stadt Basel», Fabian Gisler, führte, kam zum Ausdruck, dass es im öffentlichen Kulturleben in der Realität oft an der in den kantonalen Kulturprogrammen eingeforderten «Vielfalt und Teilhabe» fehle. Und zwar nicht nur in Bezug auf die ungleich verteilten Gelder – in der Stadt Basel fliessen über 90 Prozent der öffentlichen Gelder in die klassische Musik. Gisler sagte:

«Wir fordern einen Drittel des Geldes, der Spielstätten und Infrastruktur für freie Kulturschaffende. Es bewegt sich in Basel momentan viel, was gut ist. Denn wir wollen, dass alle Teile der Gesellschaft angesprochen werden.»

Ziel der Initianten sei kein Angriff auf die Basler Orchester, aber ein Versuch, die Mittel so zu verteilen, dass mehr und unterschiedlichere Kunstschaffende von der Kulturförderung leben könnten. Wie bis anhin könne es nicht weiter gehen, denn, «wenn das Geburtstagskind neun von zehn Kuchenstücke selbst isst, dann fördert das nicht gerade die Feier».

Zahlen, die einem zu denken geben

Zwar gab es auch einen Lach-Workshop, doch in vielen anderen Bereichen wurde deutlich, dass bei manchem wohl nicht so viele Kuchenstücke auf dem Teller liegen wie gewünscht. Benedikt Wieland, Leiter bei der Sozialen Vorsorge Sonart, präsentierte Zahlen, die zu denken geben.

Benedikt Wieland von Sonart referierte an der Kulturkonferenz. Bild: Christof Lampart

Selbst wenn bei den Kunstschaffenden eine freiwillige Pensionskasse vorhanden sei, so könnten in den meisten Fällen zu wenig Beiträge einbezahlt werden, um die Existenz im Alter zu sichern. Somit blieben viele Kulturschaffende später auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Auch beim Taggeld stünden die meisten sehr schlecht da. Die Armut werde insofern noch gefördert, dass viele Kulturschaffende Teilzeit und in Mehrfachbeschäftigungen arbeiteten, was Folgen für die sozialversicherungsrechtlichen Absicherungen habe.