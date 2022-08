Kultur Mehr als nur Fufu: Im Frauenfelder Afro-Shop Meliyah gibt es Afrika to go Eine andere Kultur entdecken – kulinarisch und auf dem Kopf. Das macht Carole Gbati mit ihrem Afro-Shop Meliyah möglich. An der Rheinstrasse 21 bietet sie Produkte aus der ganzen Welt an: Spezialitäten aus Togo, peruanisches Cola und domenikanisches Bier. Ausserdem können sich Kundinnen und Kunden die Haare flechten lassen und mit bunten Extensions versehen.

Carole Gbati in ihrem Afro-Shop Meliyah an der Rheinstrasse in Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

In Frauenfeld fehlte etwas für Carole Gbati. 2002 ist sie von der Elfenbeinküste nach Frauenfeld gekommen. Anfangs sei es schwierig gewesen, heute führt sie ihren eigenen Afro-Shop. «Ich habe lange überlegt. Die Stadt ist klein und es gibt wenig Leute. Aber es gibt für mich keinen besseren Ort», sagt die 37-Jährige. Für viele haben nun die Reisen nach Zürich, um dort in einem Afro-Shop einzukaufen, ein Ende.

Gbatis Shop Meliyah befindet sich an der Rheinstrasse 21, unter einer Brücke. Beinahe unscheinbar, doch dann sieht man bunte Kleider draussen hängen. Sie stammen, genauso wie der Schmuck, aus Togo und von der Elfenbeinküste, sagt Gbati. Sie lacht während des Gesprächs, die Freude an ihrem Laden ist spürbar. Der Schmuck wird von Hand gefertigt und besteht aus verschiedenen Perlen natürlichen Ursprungs, wie etwa Tonperlen. Gemacht werden die Ohrringe, Halsketten und Armbänder von einer Frau, welche die Produkte auch am Markt in Afrika verkauft. In der Vitrine finden sich nebst Schmuck auch hölzerne Skulpturen von Künstlern aus Afrika.

Gari, Attièke und Injera

Die Hälfte der Ladenfläche nimmt der Bereich mit Lebensmitteln aus verschiedenen Ländern ein. Eine Spezialität aus Togo ist beispielsweise Gari, ein Mehl aus der Maniokwurzel. Die Pflanze ist, wie die Produkte zeigen, in der afrikanischen Küche häufig zu finden. Aus Gari kann Fufu gemacht werden, ein Gericht, das mit Kartoffelstock oder Knödeln zu vergleichen ist. Attièke ist eine Spezialität aus der Elfenbeinküste. Es erinnert optisch an Reis, wird aber nicht in trockener Form verkauft, sondern gefroren. «Attièke ist ähnlich wie Couscous und wird als Beilage gegessen, etwa zu Fisch oder Poulet», erklärt Gbati und ergänzt, dass Attièke vergleichbar mit dem Käse in der Schweiz sei – sehr beliebt und typisch für die Gegend.

In den Gestellen entdecken Kundinnen und Kunden ausserdem Kaffeebohnen aus Äthiopien, Würste aus Kamerun und dem Kongo sowie Mehl für das typisch eritreische Brot Injera. Auffallend auch die Auswahl an Bier aus afrikanischen Ländern – direkt neben den Feldschlösschen- und Red Bull Dosen. Im Afro-Shop finden sich allerdings nicht nur Produkte aus afrikanischen Ländern: Es gibt unter anderem auch Bier aus Santo Domingo, giftgelbes «Inca Kola» aus Peru und Gewürze aus Brasilien.

Die Getränke aus den verschiedenen Ländern – mittendrin: das giftgelbe Inca Kola aus Peru. Bild: Andrea Tina Stalder

Shea Butter, Avocado und knalliges Lila

Eine Leidenschaft von Carole Gbati sind Haare. Im Afro-Shop finden Kundinnen und Kunden diverse Utensilien zur Pflege und fürs Styling. Ihr persönliches Lieblingsprodukt: Shea Butter. «Ich verwende es für die Haare und den Körper.» Es verwundert daher nicht, dass viele Produkte im Gestell Shea Butter enthalten. Auffallend anders sind Haarprodukte aus Äthiopien, die auf den Inhaltsstoff Avocado setzen. Oder Pflegeprodukte aus Aloe Vera.

Herkunft der im Text genannten Produkte

Afrikanische Haare seien bedeutend schwieriger zu kämmen als europäische Haare, sie verknoten schnell und können daher nicht lange offen getragen werden, erzählt Gbati.

«Als ich noch ein Kind war, hat mir meine Mutter daher immer Zöpfchen gemacht.»

Heute macht sie ihren Kunden verschiedene Arten von Zöpfchen, auch mit Extensions. Diese hängen an der Wand, in natürlichen Haarfarben wie blond, braun oder schwarz, aber auch in feuerrot oder knalligem Lila. Wer sich das gesamte Kopfhaar flechten will, muss mit einem Zeitaufwand von etwa zwei Stunden rechnen. Je nach Haarlänge dauert das Styling bis zu acht Stunden. Die Kosten dafür bewegen sich ab 70 Franken aufwärts.

Extensions für die Zöpfchen, die Carole Gbati in ihrem Shop macht. Bild: Andrea Tina Stalder

Der erste Afro-Shop Frauenfelds hat bereits am 1. April eröffnet. Doch noch immer gibt es nicht zu grosse Vorräte an Produkten. Gbati erklärt: «Ich will erst schauen, was den Leuten zusagt.» Anders als sie erst erwartet habe, besuchen nicht nur Afrikanerinnen und Afrikaner ihren Shop, sondern auch viele Schweizer. «Es freut mich, wenn sie etwas ausprobieren.» Sie schätzt die Schweizerinnen und Schweizer, beschreibt sie als liebevoll und sehr respektvoll.

Den Shop betreibt sie bis dato hauptsächlich alleine. «Aber ich habe eine Familie, die mich unterstützt», sagt Gbati. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Der Name des Shops, Meliyah, hat für sie eine grosse Bedeutung: «Meliyah habe ich mit Silben aus den Vornamen meiner Kinder kreiert.» Sie habe sehr lange nach einem schönen Namen gesucht. «Meliyah war eine Blitzidee, aber perfekt für mich.»