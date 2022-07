Kultur Jazz-Pop als kleines Geschenk, aber keine Hitparade im Programm: Das war die Jahresversammlung der Konzertgemeinde Frauenfeld Das Statutarische war schnell abgehandelt, zum Schluss gab es noch ein kleines musikalisches Probiererli. Die Konzertgemeinde Frauenfeld hatte zur 62. Jahresversammlung geladen. Die Mitglieder verzichten in der zweiten Coronasaison weitgehend auf Aborückerstattungen. Nun umfasst die neue Saison sieben Konzerte statt üblicherweise deren sechs.

Pianist und Sänger Raphael Jost gab im Anschluss an die Versammlung ein Kurzkonzert. Bild: Dieter Langhart

Raphael Jost war die Belohnung fürs Erscheinen an der 62. Vereinsversammlung der Konzertgemeinde Frauenfeld. Der gebürtige Basadinger Pianist und Sänger rundete die Mitgliederversammlung ab, spielte sich spontan durch sein Repertoire, hub an mit Gershwins «A Foggy Day». Im alten Singsaal der Kanti Frauenfeld hatte er ein Heimspiel, wo er zur Schule ging und heute als Klavierlehrer arbeitet. Ein kecker Sprung sodann zu einem Song von Ed Sheeran («der könnte zu einem Standard werden»), weiter zum verjazzten «Candle In The Wind» von Elton John, zurück zu Frank Sinatras Lied «You Make Me Feel So Young», das sinnigerweise am besten ankam, bis hin zu eigenen Stücken und dem von den Mitgliedern etwas ratlos quittierten «All At Sea» von Jamie Cullom – Pop liegt ihnen weniger als das Programm ihrer Konzertgemeinde.

Präsidentin Christa-Maria Harder Schuler. Bild: Dieter Langhart

Es waren ihrer 28, zum Konzert kamen noch mal so viele Gäste. Alle Versammlungstraktanden unter Leitung von Präsidentin Christa-Maria Harder Schuler wurden einstimmig ad acta gelegt: das Protokoll der 61. Jahresversammlung («Keine Konzerte nach dem Lockdown, das Schlimmste ist noch nicht überstanden»). Und wie Finanzchefin Sabine Tiefenbacher sowie Ex-Präsident Walter Fürer quittierten:

«Ab Februar fehlten uns die Einnahmen, nur im Juni gab es zwei Konzerte im kleinen Rahmen.»

Sie erwähnten die den Mitgliedern offerierten Rückerstattungen und die «grossartige Unterstützung durch die Stadt».

Das Publikum im alten Singsaal der Kanti am Konzert von Raphael Jost. Bild: Dieter Langhart

Fast alle Mitglieder verzichteten auf Rückerstattung

Harder Schuler betonte, wie gern die Konzertgemeinde auf ihre treuen 240 Mitglieder zähle, beklagte den anhaltenden altersbedingten Mitgliederschwund, lobte, dass fast alle Mitglieder auf eine Rückerstattung ihres Abo-Beitrags verzichtet hätten. Und erwähnte, dass das kommende Programm sieben statt sechs Konzerte umfasse, sprach vom schönen Zuschuss der Stadt Frauenfeld, streifte die Reorganisation des Vorstands, die neue Software, die optimierte Website, das von Susanna Entress überarbeitete Programmheft. Urs Fankhauser von der Programmkommission blickte zurück auf die Spielzeit:

Alt Präsident Walter Fürer. Bild: Dieter Langhart

«Vier von sieben Konzerte haben stattgefunden.»

Die Aufgabe der Konzertgemeinde sei es, exemplarische Werke zu präsentieren, «nicht nur eine Hitparade», und verwies auf die dem Werkverständnis dienenden Texte im Programmheft.

Justus Bernau, Vorstandsmitglied. Bild: Dieter Langhart

Sekretär Beni Pfister hob hervor, dass 17'580 Franken an «Spenden wegen nicht stattgefundener Konzerte» zusammengekommen seien. Dafür umfasse das kommende Programm sieben statt der sechs üblichen Konzerte. Vor Raphael Josts Spiel stellte Justus Bernau das Programm der kommenden Spielzeit vor. Und alle Anwesenden hofften insgeheim, dass kein Virus dazwischenfunken möge.