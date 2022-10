Kultur «Haben grosse Lust, gross zu denken»: Annemarie Graf und Sonja Schmid zeigen im Frauenfelder Glaspalast ihre Bilder «Think Big» heisst die gemeinsame Schau von Annemarie Graf und Sonja Schmid, die am Freitag im kantonalen Verwaltungsgebäude in Frauenfeld Eröffnung feiert. Beide Künstlerinnen arbeiten vornehmlich grossformatig, woher auch der Ausstellungstitel rührt.

Die beiden Künstlerinnen Sonja Schmid und Annemarie Graf in Grafs Atelier in Frauenfeld. Bild: Christof Lampart

Die beiden Kunstmalerinnen sind eng befreundet und stellen nicht das erste Mal zusammen aus. Auch der Ausstellungsort – das kantonale Verwaltungsgebäude an der Promenade, allgemein als Glaspalast bekannt – ist für die Frauen nicht nur eine gern bespielte Ausstellungsfläche, sondern beiden auch schon von einer früheren Ausstellung her vertraut.

Annemarie Graf stellte im Sommer 2021 in Häggenschwil SG aus. Bild: Donato Caspari

«Die Räumlichkeiten sind gut, da viel Licht hereinkommt und genügend Platz vorhanden ist, um die Bilder wirken zu lassen.»

Das erklärt die Frauenfelder Kunstschaffende Annemarie Graf. Was die Künstlerin, die sich vor allem in grossformatigen Mischtechniken in den Farben Grün und Blau ausdrückt, damit meint, erkennt man beim Besuch in ihrem Atelier. Die abstrakten Bilder sind fast alle so gross, dass an den meisten Wohnungs- oder Hauswänden kaum mehr als eines dieser Werke einen Platz haben dürfte.

Dementsprechend gilt es, sich bei der Werkauswahl zur Ausstellung «Think Big» genau abzusprechen, was die Freundinnen denn auch tun. «Es soll ja ein Miteinander sein und nicht irgendwie eine Konkurrenzsituation», so Graf. Nebst den vielen grossformatigen Gemälden ergänzen auch einige kleinere Bilder die Ausstellung.

Annemarie Graf betreibt gemeinsam mit anderen Künstlern die Website kunstausleih.ch, auf der man Kunst als Leihgabe mieten kann. Bild: Reto Martin

Alles, was man tut oder eben lässt

Während Grafs Bilder viel mit Reisen zu tun haben und sich bei deren Betrachtung leicht Assoziationen mit oszillierenden Wasserflächen und Himmelsspiegelungen ergeben, ist das Schaffen der in Fischingen wohnenden Sonja Widmer – zumindest in dieser Ausstellung – klar erdbehafteter.

Im November 2017 stellten Annemarie Graf und Ira van der Merwe gemeinsam in der Stadtgalerie Baliere in Frauenfeld aus. Bild. Thi My Lien Nguyen

«Malen ist wie leben; alles, was man tut oder lässt, zeigt sich im Resultat.»

Das erläutert Schmid – und erklärt somit auch beiläufig, was es mit der Serie «Steine aus dem Weg schaffen» auf sich hat. Und lachend schiebt sie selbstbewusst nach: «Wir haben Lust, gross zu denken, und ich habe keine Angst vor dem Pinselstrich.» Wer sich vom Resultat des symbiotischen Miteinanders der beiden Künstlerinnen selbst ein Bild machen möchte, hat ab dem 14. Oktober die Gelegenheit dazu. Vernissage ist um 17 Uhr.