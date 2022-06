Kultur Der frühe Vogel... lauscht der Morgenmusik: Das ist die diesjährige Early-Bird-Konzertreihe in Frauenfeld Zum zwölften Mal geht im Restaurant Scharfes Eck in der Frauenfelder Altstadt eine Konzertreihe am frühen Morgen über die Bühne. Viermal gibt es kommende Woche ab 7 Uhr Live-Musik von Jazz bis Balkan.

Die Formation Das Trio spielt am Dienstag, 21.Juni. Bild: PD

Wer das morgendliche Vogelgezwitscher erleben will, sollte nach Möglichkeit mit den Hühnern aufstehen. Ein Besucher der Early-Bird-Morgenmusik-Konzertreihe ist so ein Frühaufsteher. Von Dienstag bis Freitag, 21. bis 24.Juni, finden dieses Jahr zum zwölften Mal die beliebten Kurzkonzerte im Restaurant Scharfes Eck in Frauenfeld statt.

Konzertbeginn ist jeweils um 7 Uhr, die Kurzkonzerte dauern 30 Minuten. Das Programm ist abwechslungsreich, von Klassik über Volksmusik bis zu Jazz. Zur Musik gibt’s Kaffee und Gipfeli nach Belieben. Am Dienstag spielt das «Das Trio» mit «Ein Lied geht um die Welt» ein buntes Programm der 1930er- und 1940er-Jahre mit Gesang, Violine, Oboe und vielen anderen Instrumenten.

Am Mittwoch ist Jazz zu hören vom bekannten Frauenfelder Räto-Harder-Trio. Am Donnerstag gibt’s eingängige Musik aus den 1960er-Jahren – die Zeit der «The Golden Sixties» – mit Gesang, Posaune und Akkordeon. Und zum Abschluss setzt sich am Freitag das Musikertrio Balkanesco unter dem Titel «Balkanexpress» mit virtuoser Volksmusik aus Osteuropa in Szene. (red)