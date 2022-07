Kultur Berlin, Bern oder Balgach: Das «Out in the Green Garden» in Frauenfeld bietet 80er-Pop, kaputte Musik, feministischen Rap und einen Flohmarkt 19 Liveacts und elf DJs: Das ist das zehnte «Out in the Green Garden». Kommendes Wochenende, von 29. bis 31. Juli, geht das Festival in zwei Akten im Murg-Auen-Park und unter der Autobahnbrücke über die Bühne. Das Festival, das seit 2009 stattfindet, hat eine bewegte Geschichte. Auch im Frauenfelder Stadtparlament war das «Out in the Green Garden» schon mehrmals Thema.

Von Balgach nach Frauenfeld ist es gar nicht so weit. Crimer hat den Umweg über die grossen Bühnen gemacht. Kürzlich spielte er zu Headliner-Zeit am Gurtenfestival. Bald kommt das Zürich Open Air. Open Air St.Gallen, Gampel und Hallenstadion: auch schon gemacht. Nun schliesst er das «Out in the Green Garden» (OitGG) kommenden Sonntag musikalisch ab – um 20.50 Uhr im Murg-Auen-Park. 2017 machte der Song «Brotherlove» den aus dem St.Galler Rheintal stammenden 80s-Synthie-Pop-Musiker bekannt – dies zu seinem eigenen Erstaunen. Zuvor hat er unter dem Namen Batman Musik gemacht, bis ein Rechtsstreit mit einem der grössten US-amerikanischen Comicverlage drohte.

Das «Out in the Green Garden» feiert heuer seinen zehnten Geburtstag. Nach fünf Durchführungen im namensstiftenden Botanischen Garten am Rand der Altstadt sind die Veranstalter für die Ausgabe 2016 in den Murg-Auen-Park gezügelt. Einmal mehr kann das aktuelle Festival mit einem fein kuratierten Musikprogramm überzeugen. 19 Liveacts im Murg-Auen-Park und elf DJs am Brückenrave: Das ist die Ausgabe 2022.

Festival ohne Bezahlpflicht und ohne Fleisch Das «Out in the Green Garden» findet zum zehnten Mal statt. Von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Juli, stehen tagsüber und bis Mitternacht Konzerte im Murg-Auen-Park auf dem Programm. Von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag steigt ab Mitternacht und bis 6 Uhr morgens ein Rave unter der nahe gelegenen Autobahnbrücke bei der Militärsporthalle. Am Freitag geht es musikalisch ab 17 Uhr los, am Samstag und Sonntag startet das Konzertprogramm jeweils schon um 16 Uhr. Daneben gibt es auch einen Flohmarkt und Jamsessions. 100 Helferinnen und Helfer machen das möglich. Aussergewöhnlich ist, dass es keine Bezahlpflicht gibt. Die Veranstalter empfehlen einen Beitrag von 15 Franken pro Tag. Die Verpflegung auf dem Gelände ist ausschliesslich vegetarisch oder vegan. (ma) www.oitgg.ch

Kaputte Musik, die Eltern enttäuschen wird

Mavi Phoenix ist im Wandel. Auch musikalisch hat sich der Transmann verändert. Mehr Lo-Fi-Hop, weniger Club-Sound hört man heute beim österreichischen Rapper und Musikproduzenten. Reinzuhören am Samstag um 20.15 Uhr ist auf jeden Fall lohnenswert. Die Veranstalter des Festivals schreiben:

«Von Szenegrössen bis zu nischigen Überraschungen gibt’s für alle etwas.»

Die Basler Rapperin La Nefera, die Wurzeln in der Dominikanischen Republik hat, ist definitiv mehr als eine Szenengrösse, sondern vielmehr eine politische, feministische Musikerin. Sie ist am Freitag um 20 Uhr zu hören. Ebenfalls am Freitag (22.15 Uhr) spielt Hatepop. Das Berner Kollektiv sei für alle, «die noch nicht genau wissen, wie sie ihre Eltern am besten enttäuschen könnten», sagt Jürg Halter alias Kutti MC über die Hip-Hop-/Crossover-Combo. Hatepop machen nach eigenen Angaben «kaputte Musik für kaputte Menschen». Die weiteste Anreise hat das Hyper-Pop-Duo Digifae, nämlich von Chicago respektive aus einem Kaff in Ohio.

Preisgekrönte Bands und Heimkehrer aus England

Aus St.Gallen kommt das Elektro-Pop-Duo Mischgewebe, das beim Ostschweizer «bandXost»-Contest 2019 absahnte. Aus Zürich reist die Kraut-Pop-Combo Kush K an, die gemäss Indie-Suisse, dem Branchenverband der unabhängigen Musiklabels und Musikproduzenten, das «Album of the Year 2020» gemacht hat. Bei Vaselin and the Vapour aus Bern trifft Garagen-Pop auf 80er-Jahre. Das Dream-Pop-Folk-Duo Nierra Creek ist im Südwesten Englands daheim. Die eine Hälfte – Sebastian Müller – stammt ursprünglich aus Frauenfeld.

Die Thurgauer Kantonshauptstadt ist noch weiter im Line-up vertreten, zum einen mit verschiedenen Bands von Au-Geil-Records, zum anderen mit der Funk-Soul-Reggae-Kapelle Jamco. Alte Bekannte am OitGG ist die Band Funkesprung (ehemals Friedheimer Spatzen), die ein Inklusionsprojekt ist mit Menschen, die in verschiedenen Institutionen im Kanton Thurgau wohnen und arbeiten.

Nicht zuletzt kann sich auch das Line-up des Rave sehen lassen. Nebst der Zürcher DJ-Legende Styro2000 betätigen sich auch Peter Schumann (seit 1995 DJ) aus Berlin am Mischpult sowie Playlove, eine DJane-Grösse, die aus Wien stammt, später von München aus Berlin beschallte und heute in Zürich lebt.