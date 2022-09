Kulinarik Degustieren «mit Thurgauer Zurückhaltung»: Aprikosen eroberten die Herzen der Besuchenden des Herbst- und Erntefestes in Frauenfeld Das Herbst- und Erntefest in Frauenfeld bot den Besuchern eine reiche Auswahl an Produkten. An 20 Marktständen regionaler Produzenten und sieben Käseproduzenten gab es die Gelegenheit, zu probieren und Wissenswertes zu erfahren. Am Chutney-Wettbewerb zeigte sich: Die Aprikose ist hoch im Kurs bei den Gästen.

Ein Vater mit seinen Kindern in der Festwirtschaft des Herbst- und Erntefestes. Bild: Benjamin Manser

Nicht nur das Angebot war herbstlich. Auch das Wetter zeigte sich am Samstag launisch. Wolken, Sonnenschein, ein kurzer Regenguss und tiefe Temperaturen machten den Besucherinnen und Besuchern des Herbst- und Erntefestes in Frauenfeld klar, dass der lange Sommer vorbei ist.

Was aber in diesen warmen und trockenen Monaten alles heranwuchs und verarbeitet wurde, ist an 20 Marktständen regionaler Produzenten und von sieben Käseproduzenten präsentiert worden. An Publikum fehlte nicht, die Stände zwischen dem Scharfen Eck und der katholischen Kirche stiessen auf reges Interesse. Zugelangt, also degustiert, hätten die Leute aber eher am Nachmittag, sagte die Tochter eines Käseproduzenten aus dem Toggenburg:

«Vielleicht ist das die Thurgauer Zurückhaltung.»

In Gesprächen Überraschendes erfahren

Das Angebot an den Marktständen ist vielfältig und man staunt über die einheimische Kreativität der Produzenten: Naschereien von Mürbel, Schokolade von Angelika Eggmann, Glühmost, Thurgauer Weine, Saft aus Aroniabeeren, Brot und Süsses aus Ritas Backstube. Besonders oft vertreten sind Chutneys, was sich dadurch erklärt, dass im Rahmen des Herbst- und Erntefestes auch ein Chutney-Wettbewerb stattfindet (siehe Box). Auch Paticia Koradi aus Neunforn hat eine Probe eingereicht. Sie zeigte, was sie sonst noch an ihrem Stand anbot.

Drei Frauen probieren Produkte von den Ständen in der Frauenelder Altstadt. Bild: Benjamin Manser

Etwa Konfis und Sirup aus Wildfrüchten wie Hagebutte und Kornelkirschen, die sie sammelt. Letztere sei im Volksmund als «Tierlibaum» bekannt. «Mir gefallen nicht nur die Früchte, sondern die ganze Pflanze mit ihrem grossen Nutzen», erklärte sie. Die essbaren Früchte der Kornelkirsche sind auch bei Vögeln und Insekten beliebt. Und im Frühling ist die Pflanze eines der wichtigsten Nährgehölze für Honig- und Wildbienen. Eine weitere Spezialität der Westschweizerin ist der «Vin cuit», ein dickflüssiges Fruchtsaftkonzentrat aus Birnenkraut.

Aprikosen-Chutneys sind beliebt Agro Marketing suchte in diesem Jahr zum dritten Mal das beste Thurgauer Chutney. Aus 15 eingereichten Gläsern wählte eine Jury vorgängig zehn aus. Diese Chutney-Kreationen wurden am Herbst- und Erntefest in Frauenfeld am Stand von Agro Marketing Thurgau bis 15 Uhr dem Publikum zur Degustation und Bewertung präsentiert. Einfach war das nicht, wie sich zeigte. «Da brauche ich wohl mehrere Anläufe», meinte eine Frau nach dem ersten Durchgang. Eine andere fragte ihre Begleiterin: «Weisst du noch, was wie schmeckte?» Den ersten Platz belegte das Thurgauer Aprikosenchutney von Margrith Wiederkehr aus Frauenfeld. Auch der zweite Platz ging an ein Aprikosen Chutney, Produzentin ist Patricia Koradi aus Neunforn. Den dritten Rang eroberte sich das Kürbis-Chutney von Ursula Hagen. Die Aprikosen kamen gar ein drittes Mal zu Ehren: Carlotta Ehrenzeller belegte mit ihrem Aprikosen Chutney den achten Platz. Alle Teilnehmenden, darunter auch zwei Männer, erhielten Gutscheine im Wert von 20 bis 198 Franken. (bie)

10 Bilder 10 Bilder Bilder: Benjamin Manser

Wer sich auf ein Gespräch einliess, konnte fast überall Neues und Überraschendes erfahren. Wer würde denn beispielsweise denken, dass der «Hopfenspritzer» aus ganz gewöhnlichem Blöterliwasser besteht? «Wir aromatisieren das Wasser mit Hopfen und Zitronensaft», sagte Karin Patton von der Barfuss-Brauerei und reichte einen Schluck zum Probieren. Es schmeckt wie der Name es sagt: Spritzig und erfrischend.

Das allerdings ist dem Drehorgelmann von nebenan zu wenig. «Langes Spielen macht durstig», sagte René Bolzern. Dagegen helfe jetzt ein Bier am besten. Er und seine Frau Margit sind mit ihrer Musik bekannte Gesichter auf Märkten. Sporadische Musikeinlagen gaben auch ein Schwyzerörgeli-Trio aus Uesslingen und der Akkordeonclub Aegerital. Verpflegen konnte man sich in der Festwirtschaft beim Meitlibrunnen und zudem – je nach Sitzort – Werner Knöpfli zusehen, wie ein Thurgauer Rebkäse entsteht.