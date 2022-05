Klassische Musik «Magnifat und Gloria»: Frauenfelder Oratorienchor tritt erstmals unter neuer Leitung auf Am Sonntagabend trat der Frauenfelder Oratorienchor in der Evangelischen Kirche Frauenfeld auf. Die Musikerinnen und Musiker haben nach einer zweijährigen Zwangspause ein Vivaldi-Programm unter der neuen musikalischen Leitung des Wallisers Cyrille Nanchen präsentiert.

Der Frauenfelder Oratorienchor spielt unter der Leitung des Dirigenten Cyrille Nanchen in der Evangelischen Kirche. Bild: Christof Lampart

Der Frauenfelder Oratorienchor führte am Sonntagabend in der Evangelischen Kirche ein Vivaldi-Programm auf. Es ist der erste Auftritt nach der zweijährigen öffentlichen Abstinenz. Corona hatte dem Vokalensemble zugesetzt – in Sachen aktiver Sängerinnen und Sängern und bezüglich der Leitung. Christian Dillig, der langjährige musikalische Leiter, gab interimistisch den Dirigentenstab an den jungen Walliser Cyrille Nanchen weiter. Doch zuvor hatte er noch das Programm, das «Magnifat und Gloria» von Antonio Vivaldi, festgelegt.

Zwischen geistlichen Werken ist die «Suite für Streichorchester» von Leoš Janáček aufgeführt worden. Alles beim Alten blieb es in Sachen Orchester. Einen besonderen Auftritt bekamen die Sopranistin Anna Gschwend und der Altus Jan Thomer. Eine kleine solistische Rolle beim «Laudamus te» des «Gloria» kam auch der Chorsängerin Julia Weber zu, die das Stück mit Gschwend sang. An der Orgel spielte der Hauptorganist der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld, Christoph Lowis.

Der Frauenfelder Oratorienchor während des Auftritts in der Evangelischen Kirche. Bild: Christof Lampart

Neuer Dirigent leitet straff und schwungvoll

Der Chor ist kleiner und somit auch anfälliger für Ausfälle geworden, doch die Sangeslust und -kunst, das war schon nach den ersten Takten deutlich, hat während der Auftrittsabstinenz nicht darunter gelitten. Nanchen führte seine Sängerinnen und Sänger von Anfang an straff und schwungvoll, wobei er darauf bedacht war, Stimmen und Orchester vom Volumen her aufeinander auszutarieren. Die agilen Singstimmen waren sehr gut zu vernehmen, das Orchester begleitete sie mit einem transparent-fluiden Klang.

Eine atmosphärische, südliche Wärme versprühte das «Gloria». Beim «Gloria in excelsis Deo» ergoss sich eine klangliche Festlichkeit in der Kirche. Die Soloparts waren bedacht und klug gewählt: hier die Sopranistin Anna Gschwend, die ihrer lyrischen Stimme zuweilen eine gleichsam ätherische Färbung verlieh. Dort der Altus Jan Thomer, der im weit ausgesungenen «Domine Deus, Agnus Dei», im Wechsel mit dem Chor, mit stimmlicher Festigkeit und innigem Ausdruck aufwartete. Das Auditorium dankte den Aufführenden am Ende des Konzertes mit einem ebenso langanhaltenden wie warmen Applaus.