Jubiläum Tag der offenen Bank: Raiffeisenbank Frauenfeld lädt Interessierte ein Im Rahmen ihres Jubiläumsjahres öffnet die Raiffeisenbank Frauenfeld ihre Türen für Gäste. Ebenso das Stadtlabor an der Zürcherstrasse. Wer vorbeischaut, kann seine Projektideen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Region einbringen.

Reto Inauen, Leiter der Raiffeisenbank Frauenfeld, und Sabina Ruff, Initiantin des Stadtlabors. Bild: PD

Die Raiffeisenbank Frauenfeld lädt anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens am Samstag, 3. September, zum «Tag der offenen Bank» ein. Besucherinnen und Besucher können von 10 bis 15 Uhr den Mitarbeitenden über die Schulter blicken und mit ihnen ins Gespräch kommen. Es gibt einen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Erlebnisgutschein gewinnen können, sowie verschiedene Darbietungen. Der Appenzeller Zauberer Hannes von Wald tritt auf sowie der Frauenfelder Skulpteur Markus Graf.

In Verbindung mit der Raiffeisenbank Frauenfeld öffnet auch das Stadtlabor an der Zürcherstrasse 158 seine Türen für Gäste. Das Gebäude, in dem sich das Stadtlabor befindet, gehört der Raiffeisenbank Frauenfeld. Sie hatte es im Sommer 2020 erworben, aber wegen fehlenden unmittelbaren Bedarfs der Stadt für drei Jahre unentgeltlich überlassen. Für den Leiter der Raiffeisenbank Frauenfeld Reto Inauen ist das Stadtlabor eine Herzensangelegenheit, denn es bringt die Raiffeisen-Philosophie perfekt zum Ausdruck. Er erklärt:

«Menschen kommen zusammen, um etwas für die Region zu gestalten.»

Passend dazu können die Gäste im Stadtlabor ihre Projektideen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Region einbringen. Stadtlabor-Initiantin Sabina Ruff berichtet von einigen der Projekte, die bereits umgesetzt worden sind: eine Lesegruppe für Fremdsprachige, eine Ausstellung für Flüchtlinge aus der Ukraine, ein Theater- und Filmworkshop für Kinder und Jugendliche oder die Recycling-Aktion «Trash to Treasure», wobei kaputte Geräte repariert oder fürs Recycling vorbereitet wurden. Bankleiter Inauen ist überzeugt, das Stadtlabor ist ein Erfolg und er ist sich sicher, dass bis im Herbst 2023 noch viele weitere kreative Projekte entstehen. Die Raiffeisenbank Frauenfeld unterstützt Projekte aus der Region auch finanziell über die Spendenplattform «lokalhelden.ch». Anlässlich des Jubiläumsjahres hat die Bank den Spendentopf um 20000 Franken aufgestockt. (red)