Jubiläum Gemeinsam Integration feiern: 11 Jahre Solinetz Frauenfeld Am Samstag hat die Regionalgruppe Frauenfeld des Solidaritätsnetz Ostschweiz nachträglich sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Die Gäste lauschten kurdischer Musik, probierten internationale Küche und einige erzählten von eigenen Erlebnissen ausserhalb der Heimat.

Die Kerngruppe des Solidaritätsnetz Frauenfeld: Irma Stämpfli, Makia Ibrahimi, Monika Leutenegger, Daniela Beerli, Verena Dietemann, Marie-Louise Eiholzer, Sarath Maddumage, Mueni Kuhn und Thomas Rüegg. Bild: Manuela Olgiati

Am Samstag hat nachträglich die Jubiläumsfeier der Regionalgruppe Frauenfeld des Solidaritätsnetz Ostschweiz im Klösterligarten Frauenfeld stattgefunden. Statt 10 sind 11 Jahre gefeiert worden, denn wegen der Coronapandemie musste das Fest um ein Jahr verschoben werden. Verena Dietemann von der Kerngruppe begrüsste rund 50 Gäste. Anwesend waren Geflüchtete aus rund zehn Nationen, die von der Stiftung Peregrina betreut werden.

Kurdische Musik von Aimun und Mazlum erklang, Makia Ibrahimi und ein Team von Köchinnen bereiteten Essen aus verschiedenen Ländern zu. Eine Schmuckverkäuferin bot selbstgefertigte Halsketten an. Lukas Leutenegger zelebrierte eine amerikanische Versteigerung mit einem Bild von Sarath Maddumage, einem damals Geflüchteten.

Die Gäste des Jubiläumsfestes der Regionalgruppe Frauenfeld des Solidaritätsnetzes Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Das Solinetz ist kein Verein, sagt die Kerngruppe. Es ist eine etablierte Institution, gegründet am 18. August 2011 in Frauenfeld. Die Regionalgruppe entstand aus dem Solidaritätsnetz Ostschweiz, 2004 in St. Gallen gegründet. Ziel ist es dafür zu sorgen, dass Geflüchtete so lange sie in der Schweiz sind, in «menschlichen» Verhältnissen leben.

Irma Stämpfli hat mit dem Solinetz Frauenfeld ein wichtiges Angebot für Asylsuchende geschaffen. Jeden Donnerstag treffen sich Schweizer und Ausländer in der evangelisch-methodistischen Kirche. Man esse zusammen und lerne Deutsch, erklärt Stämpli. «Die Sprachschwierigkeiten sind ein Problem», sagt Sarath Maddumage. Geboren in Sri Lankay, lebt der gelernte Mechaniker mit seiner Familie seit über zwölf Jahren in der Schweiz. Er weiss, dass viele der anwesenden Gäste schwere Geschichten mit sich tragen. Das Solinetz Frauenfeld helfe und schaffe Integration mittels verschiedenen Aktivitäten.