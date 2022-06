Interview «Massiver Verlust wegen Corona trübt jetzigen Gewinn»: Brauhaus Sternen Frauenfeld erwartet Ansturm und bereitet sich mit 2500 Litern Bier auf GV vor Nach zweijähriger Zwangspause geht diesen Samstag, 18. Juni, wieder eine Generalversammlung der Brauhaus Sternen AG in der Rüegerholzhalle über die Bühne. Braui-Geschäftsführer Stefan Mühlemann erwartet bis zu 1500 Aktionäre, erzählt über den aufgeschobenen Umbau und weitere Ideen für die nächsten Jahre.

Stefan Mühlemann, Geschäftsführer der Brauhaus Sternen AG, im Lager. Bild: Donato Caspari

Steht das Bier schon kalt?

Stefan Mühlemann: Ja, wir freuen uns sehr auf die Versammlung, die nach der pandemiebedingten Zwangspause wieder stattfinden kann. Wir erwarten mit bis zu 1500 Aktionären einen deutlich grösseren Ansturm als in den Jahren vor Corona. Deshalb stehen 2500 Liter Bier bereit. Wir bieten dort auch ein spezielles Ale mit etwas weniger Alkoholgehalt an, womit die Aktionäre problemlos auch ein zweites oder drittes Bier trinken können (lacht).

Gibt es andere Spezialvorkehrungen hinsichtlich der GV?

Mit unseren Cateringteams haben wir auch die Essensausgabe aufgestockt, damit wir uns alle auf ein lässiges Fest freuen können.

Die Pandemie schlägt sich erneut auf die Zahlen nieder. Wie sieht es im Vergleich zum Jahr 2020 aus?

Der Umsatz liegt trotz staatlicher Unterstützung erneut deutlich unter einem normalen Jahr, in 2021 bei rund 3,72 Millionen Franken, also rund 50 Prozent unter den Vorjahren. Immerhin verzeichnen wir mit einem Plus von rund 170'000 Franken wieder einen Gewinn.

Das ist doch ein Lichtblick, einverstanden?

Ja, der Aufwärtstrend ist spürbar. Aber die Jahre 2020 und 2021 müssen zusammen betrachtet werden. Der massive Verlust von 2020 trübt den jetzigen Gewinn etwas. Uns fehlen einige Mitarbeitende, die sich wegen Corona aus der Gastronomie verabschiedet haben. Das zwingt uns allenfalls zu weiteren einschneidenden Anpassungen bei den Öffnungszeiten.

Gibt es auch Positives zu berichten?

Mit dem im März angeschafften Foodtruck sind wir sehr zufrieden. Alleine in diesem Monat ist er an Wochenenden oft unterwegs. Der Rampenverkauf blieb auch während der Krise stabil. Zudem konnten wir vor kurzem mit dem wegen der Unsicherheiten aufgeschobenen Umbau beginnen.

Das Brauhaus Sternen an der Hohenzornstrasse 2, rechts mit den Baucontainern in der Spannerstrasse. Bild: Samuel Koch

Was passiert derzeit im Brauhaus?

Wir bauen eine neue Küche und verbessern die Abläufe in der Gastronomie, womit wir zunächst mehr Platz im Restaurant schaffen. Geht alles nach Plan, ist die erste Etappe mit Kosten von 2,3 Millionen Franken im Herbst abgeschlossen. Dann schauen wir weiter, ob und wann wir für weitere rund 2 Millionen Franken die zweite Etappe anpacken, um die Brauerei zu vergrössern und ebenerdig zu bauen, um die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Gibt es andere Neuerungen, die Sie schon verraten dürfen?

Wir wollen das Konzept «Backen & Brauen» wieder verstärken. Dazu gehören einige Anpassungen im Angebot, das Aufpeppen des Geschirrs und die Erneuerung der Beleuchtung. Zudem planen wir einen Ausbau des Bierangebots. Das ist aber wiederum mit Investitionen verbunden, weshalb noch nicht klar ist, wann das kommt. Dafür wissen wir schon jetzt, dass die Brauhaus Sternen AG 2023 ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Da sind einige Höhepunkte geplant, allenfalls mit einem Generalversammlungswochenende. Ausserdem gibt es sicher ein Jubiläumsbier.