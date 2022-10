Gesellschaft Integration geht durch den Magen: Frauenfelder Frauen-Mentoring-Projekt auf kulinarischer Weltreise Von Serbien über Syrien und China bis nach Peru: Diese Weltreise im Kochtopf machten ausländische Teilnehmerinnen des Frauenfelder Mentoring-Projekts «Integration nach Mass» für ihre Mentorinnen kürzlich im Murg-Auen-Park.

Die am Mentoring teilnehmenden Frauen mit ihren Mentorinnen im Murg-Auen-Park. Bild: PD

In Zeiten der viel diskutierten kulturellen Aneignung war es in Frauenfeld für die Mentorinnen des Projekts «Integration nach Mass» ein Genuss, für einmal fremdländische Speisen als wertvolles Kulturgut geniessen zu können. Genau das haben die unterstützten Frauen im September im massgeschneiderten Integrationsprogramm mit Mentoring möglich gemacht. Die Mentees haben wunderbare Speisen gekocht, ihren Mentorinnen präsentiert und das Geheimnis ihrer fantastischen Gerichte preisgegeben.

Darunter waren kulinarische Meisterwerke, die auf eine Reise von Serbien in den Irak, in den Iran, nach Syrien, China und dann nach Peru führten. Der Rollentausch im Murg-Auen-Park kam sehr gut an: Mentees, die sich jede Woche mit ihren Mentorinnen treffen und engagiert an ihren Integrationsfortschritten arbeiten, hatten an diesem Abend das Zepter in der Hand. Das nächste Mal sind wieder die Mentorinnen an der Reihe: Sie werden für ihre Mentees Schweizer Gerichte kochen. Das Mentoring-Projekt ist ein niederschwelliges Integrationsprogramm, das wenig integrierte Frauen fördert und besser vernetzt. (red)