Waschbären sind auf den Vormarsch in Frauenfeld. Video: Raphael Rohner

im video «Sie kommen wohl aus Deutschland» – Waschbären in Frauenfeld sorgen für Unsicherheit in der Bevölkerung Ein Waschbär ist in Frauenfeld in eine Fotofalle getappt. Die Tiere einzufangen ist schwierig, da sie aus den meisten Fallen entwischen können. In Deutschland werden sie zu tausenden geschossen.

In Frauenfeld wurde in den letzten Tagen mehrmals ein Waschbär gesichtet, der sich in Gärten herumtreibt. Der pelzige Räuber soll nachts mehrere Haustiere gefressen und sich aus aufgestellten Fallen befreit haben. «Kein Wunder», sagt Christoph Wüst, stellvertretender Zooleiter vom Plättli Zoo nur wenige hundert Meter von der letzten Sichtung des wilden Waschbärs.

«Waschbären sind äussert gerissen und kommen aus fast allen gängigen Fallen wieder hinaus. Die cleveren Tiere sind sehr schwer einzufangen.»

Gerissener Räuber: Ein Waschbär versteckt sich in einem Baum. Bild: Raphael Rohner

Mehrere Versuche den maskierten Räuber mit Fallen einzufangen, misslangen. In Aufnahmen einer Wildbeobachtungskamera, sieht man den Waschbären erst gemütlich den Köder fressen und dann büchst er wieder aus. Eine aufgestellte Marderfalle hat er sogar auf den Kopf gestellt um zu entwischen.

Derzeit häufen sich die Waschbären-Sichtungen in der Region Frauenfeld. Im Quartier um den Plättli Zoo werden unterdessen Flugblätter verteilt, die die Anwohner vor der maskierten, pelzigen Bedrohung warnen sollen. «Wir haben schon etwas Bedenken, dass hier so ein kleines Raubtier sein Unwesen treibt. Jetzt nehmen wir auch unsere Katzen und Häschen nachts ins Haus», sagt eine ältere Frau, die im Garten Blumen giesst. Auf der anderen Strassenseite stehen zwei Männer am Gartenzaun und überlegen sich Massnahmen gegen den Waschbären: «Wir haben grosse Steine auf die Abfallkübel draussen gelegt, damit der Waschbär da nicht ran kann.» Sein Nachbar denkt darüber nach, seinen Kompost abzudecken.

Waschbären verstecken sich bei Gefahr gerne in den Bäumen und sind darum kaum fassbar. Bild: Raphael Rohner

«Wer einen Waschbären sieht, muss grundsätzlich keine Angst vor ihm haben», sagt Wüst. Menschen seien uninteressant für die pelzigen Jäger. Die Tiere seien eher scheu und würden auf Bäume fliehen, wenn sie einer Gefahr begegnen. «Wer einen Waschbären entdeckt, soll Ruhe bewahren und das Tier nicht bedrängen. Am besten ruft man sofort den Wildhüter.» Die Tiere einzufangen, in der Hoffnung der Zoo würde sie aufnehmen sei keine gute Idee, sagt Wüst. «Es ist eher wahrscheinlich, dass die Tiere vom Wildhüter erschossen werden.»

In Deutschland werden 200'000 Waschbären im Jahr geschossen

Für Wüst ist klar: «Die Waschbären kommen mit grosser Wahrscheinlichkeit aus dem grenznahen Deutschland zu uns rüber. Dort werden immer wieder Waschbären gesichtet und auch geschossen.» Ein Blick in die Jagdstatistik des grossen Kantons zeigt: Im vergangenen Jagdjahr wurden rund 200'000 Waschbären geschossen. In den Ländern, die an den Bodensee grenzen, sind die Tiere zu einer echten Plage geworden. Bayern und Baden-Württemberg zeigen mit je rund 4000 geschossenen Tieren pro Jahr eine grosse Population. In Deutschland werden Hausbesitzer angehalten, Massnahmen gegen die Tiere zu ergreifen um einer Ausbreitung der Waschbären entgegenzuwirken. Unter anderem werden spezielle Gitter für Schächte und Rohre verkauft, welche die Tiere davon abhalten sollen, in Gebäude zu kommen. Auch im Vorarlberg werden immer mehr Waschbären gesichtet und geschossen, schreibt die Organisation «inatura».

Die Anzahl der geschossenen Waschbären in Deutschland nimmt stetig zu. Grafik: Deutscher Jagdverband

Zum Vergleich: In der Schweiz wurden 2020 lediglich zwei Tiere von Jägern geschossen. In der Ostschweiz wurden jedoch schon mehrere Waschbären gesehen. Im Kanton Appenzell Innerrhoden wurde im vergangenen Jahr ein Tier auf offener Strasse erschossen. Auch dort ist man wachsam und beobachtet die Situation. Im Toggenburg machten Waschbär-Sichtungen vor allem auf Social Media die Runde, Beweise für eine ständige Population der Tiere gibt es nicht. Dass es wenigstens einen gab konnte nur bewiesen werden, als einer überfahren wurde.

Waschbären können auch ausserordentlich gut schwimmen. Bild: Raphael Rohner

Der Kleinbär ist in Nordamerika heimisch und kam in den 1930er-Jahren durch Pelztierzüchter nach Europa. Die Tiere büchsten aus Pelztierfarmen aus und fanden sich in Europa dank ihrer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit gut zurecht. Heute spielt den pelzigen Jägern der Klimawandel in die Karten und die fehlenden natürlichen Feinde.