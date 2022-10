Glosse Handgranaten für eine PUK: Wo diesen Winter in Frauenfeld die wahren Missstände auszumachen sind Murgspritzer: Ob es den Stadtangestellten schlecht geht, darüber muss der Frauenfelder Gemeinderat befinden. Wirklich schlimm wäre es aber bestellt, wenn der Fachkräftemangel besinnliche Kompensation durch Glühwein verhindern würde.

Frauenfeld hat eine Kaserne, die hoffentlich bald entmilitarisiert wird. Wir müssen unseren Kindern nicht beibringen, wie man Handgranaten-Attrapen wirft. Peace, Mann (respektive Frau). Der Hauptstadt stehen also goldene Zeiten bevor. Auch wenn derzeit wieder der Nebel in der Grossen Allmend die biodiversen Schäfli auffrisst. Aber das gehört halt zum Herbst. Und wenn der graue Schleier dann kurz vor dem Mittag aufreisst und die Herbstsonne glitzert, macht einen das doch umso glücklicher. Als ob man am Frauenfelder Oktoberfest den Abend mit einem Mineral (ohne) startet, um dann mit der einen oder anderen Mass Bier (mit) nachzuspülen.

Ob sich der Stadtrat nach der Oktobersitzung des Gemeinderats wünschen würde, masslos nachspülen zu können, ist noch unklar. Auf jeden Fall könnte man sich mal wieder an einem Beitrag über Frauenfeld erfreuen in der SRF-Sendung «Schweiz aktuell», sollte der Gemeinderat eine Parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen, um «mutmassliche Missstände» beim städtischen Personal untersuchen zu lassen. Ob es eine PUK braucht, darüber müssen unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter befinden. Dafür sind sie ja gewählt. Falls sich aber der Fachkräftemangel in der Frauenfelder Gastronomie diesen Winter noch verschärfen sollte, dürfte eine PUK definitiv vonnöten sein. Denn es kann nicht sein, dass am Schlossberg oder auch am Weihnachtsmarkt kein Glühweinausschank stattfindet. Das wäre fast so traurig wie der Umstand, dass es diesen Advent fast keine Weihnachtsbeleuchtung haben wird. Genau darum braucht es eben den Glühwein: um die fehlende Besinnlichkeit kompensieren zu können.