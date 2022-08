Glücksspiel «Ich wurde regelrecht unter die Lupe genommen»: Silvio «Sivel» Reinhard eröffnet den Spielsalon Luck-In in Frauenfeld «Anker»-Betreiber Silvio «Sivel» Reinhard öffnet den Frauenfelderinnen und Frauenfeldern die Tür in die Welt des Glücksspiels. Mit seinem Spielsalon Luck-In in der Vorstadt begibt sich der Gastgeber auf neues Terrain. Der Weg war nicht einfach, wie er erzählt, aber er hat schon Zukunftspläne.

Silvio «Sivel» Reinhard im Spielsalon Luck-In. Bild: Tobias Garcia

Helle Räume und eine persönliche, familiäre Atmosphäre – so stellt man sich einen Spielsalon nicht vor. Aber genau so zeigt sich das «Luck-In». Noch laufen die letzten Bauarbeiten im Spielsalon von «Anker»-Betreiber Silvio «Sivel» Reinhard. Am Samstag, 3. September, findet ein Eröffnungsapéro statt. Doch der Weg bis dahin war schwer – eben auch wegen des verruchten Images der Spielsalons. Reinhard stellt klar:

«Das ist ein offizieller Laden, keine Gamerhöhle, in deren Hinterzimmer krumme Geschäfte gedreht werden.»

13 Automaten sowie zwei Pokertische, eine Ecke für Dart und ein Fussballtisch warten im «Luck-In» auf Spielerinnen und Spieler. An den Wänden hängen sechs Bildschirme, je die Hälfte zeigt Sportsendungen wie Fussball, Auto- oder Pferderennen, und die andere Losziehungen. Denn nicht nur an den Automaten kann gespielt werden, auch Sportwetten, Lose und Toto-Lotto-Scheine können abgegeben werden.

Durch das Fenster des Luck-In sehen die Passanten nicht, wer im Spielsalon beschäftigt ist. Bild: Tobias Garcia

Einsprachen und Computer: Nur einige der Hindernisse auf dem Weg zum Spielsalon

Eigentlich wollte Sivel seinen Spielsalon bereits im März öffnen. Aber er habe den Aufwand unterschätzt. Erst musste er für das Ladenlokal an der Zürcherstrasse 195 eine Umnutzungsänderung beantragen und in diesem Zusammenhang eine Einsprache aus dem Weg räumen.

Dann folgten etliche Telefongespräche mit Verantwortlichen der Stadt, der Rechtsabteilung der Geldspielautomatenkommission und den zuständigen Organisationen, etwa Swisslos. Es galt, diverse Unterlagen einzureichen – auch persönliche. «Ich wurde regelrecht unter die Lupe genommen», sagt Sivel. Schlussendlich galt es für ihn, noch einen Kurs zu absolvieren. Er erinnert sich mit einem Lachen:

«Das war nicht einfach, Computer sind einfach nicht mein Ding.»

Dann kamen die Automaten. Reinhard bezieht sie von einem Bekannten, der als einer der wenigen in der Schweiz Lizenzen für jedes Modell von Geldspielautomaten hat. Am Ende jedes Monats bekommt Sivel eine Abrechnung mit allen relevanten Daten – seien es die Automaten oder die Lose und Wetten. «Es ist alles komplett überwacht», erzählt er. Vorteilhaft sei das, weil er so entscheiden kann, welche Automaten bei den Gästen ankommen. So könne er fortlaufend seinen Bestand und die Auswahl an Geldspielautomaten anpassen.

7 Bilder 7 Bilder Bilder: Tobias Garcia

Reinhard plant nicht, selbst eifrig mitzuspielen. Das mache er auch nicht an den beiden Automaten in seinem Restaurant, dem «Anker». «Ich kenne mich: Wenn ich anfange, kann ich nicht aufhören», sagt er. Zuletzt gespielt habe er in einem Casino in Las Vegas, Blackjack mag er besonders. Hinsichtlich der Eröffnung seines Spielsalons werde er aber doch ein paar Runden spielen. «Schliesslich muss ich die Automaten kennen und erklären können», sagt er.

Eröffnung des Frauenfelder Spielsalons Das «Luck-In» eröffnet am Samstag, 3. September. Ab 16 Uhr gibt es einen Apéro und die Möglichkeit, den Spielsalon kennen zu lernen. Von da an sind die normalen Öffnungszeiten von 11 bis 22 Uhr, jeweils von Dienstag bis Sonntag. Montag ist Ruhetag. (jab)

Mit dem «Anker» hat das «Luck-In» nichts zu tun, es sind separate Unternehmen. «Beides gemeinsam unter einer GmbH laufen zu lassen, hätte einen immensen buchhalterischen Aufwand mit sich gezogen», erklärt Reinhard. Für die Beaufsichtigung des Spielsalons wird er in einem Dreierteam zuständig sein. Auf langfristige Sicht soll aber jemand fest angestellt werden.

Wie viel er in die Spielhalle investiert hat, kann Sivel zu diesem Zeitpunkt nicht abschätzen. Aber es seien «schon ein paar Franken». Auch wenn der Anfang im Geldspielgeschäft holperig war, hat der Gastgeber schon Zukunftsmusik im Ohr:

«Da ich jetzt die Lizenz habe, kann ich mir vorstellen, in einiger Zeit an anderen Orten – etwa im Tessin – auch Spielsalons unter dem Namen ‹Luck-In› zu eröffnen.»