Glosse Veranstaltet die Stadt Frauenfeld ein Gnusch? – Egal, Schuld ist eh die Hitze Amt für Freizeitanlagen und Sport oder Amt für Freizeit und Sport? Die Stadt Frauenfeld ist sich dessen wohl selber noch nicht ganz sicher. Aber heey! Aktuell braucht sich vor Scham niemand zu verstecken. Mit der Hitzewelle treibt sich eine gute Ausrede herum.

Als das Frauenfelder Freibad vor der Bauphase noch Spassbereich war. Bild: Andrea Stalder (26.06.2019)

Vor Scham im Bassin des Freibades abtauchen, das geht grad nicht. Die Grossbaustelle bei der Badi ist in vollem Gang, Hitzesommer hin oder her! Ob dem Stadtrat oder den Vertretern der Kommunikation die Schamesröte ins Gesicht geschrieben steht, entzieht sich unserer Kenntnis, zumindest wegen des orthografischen Fauxpas.

So ist’s passiert: Am Donnerstag verkündet die Stadt gross, das Amt für Freizeitanlagen und Sport trägt neu den Namen Amt für Freizeit und Sport, notabene weil der Zusatz «Anlagen» nicht den aktuellen Gegebenheiten entspricht. So viel, so gut. Folglich und wegen der sagenhaften Namensänderung der Werke zu Thurplus hört das Departement ebenfalls auf einen neuen Namen: Departement Thurplus, Freizeit und Sport.

Kaum ist die Taufe vollendet, die Tageszeitung publiziert obige Namensänderung verantwortungsbewusst am Freitag, flattert gleichentags, also am Freitagnachmittag, das Kurzprotokoll des Stadtrates in den digitalen Briefkasten. Darin geht’s um zwei Geschäfte. Und wie heisst’s darin? Richtig! Amt für Freizeitanlagen und Sport. Das Gnusch ist perfekt. Aber heey! Lasst uns doch einfach der Hitze die Schuld geben!