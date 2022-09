Glosse Mehr Zuckerbrot statt Peitsche im Stadtrat von Frauenfeld, sonst wären auf den Nacken rote Striemen auszumachen Murgspritzer-Kolumne über den brennenden Wärmering, Differenzen im Gemeinderat wegen der dritten Lesung zum Fernwärmereglement sowie Streitkultur im Stadtparlament und im Stadtrat.

Eine der letzten Sitzungen vor der Pandemie, wo Gemeinderäte noch Schulter an Schulter sitzen. Bild: Andrea Stalder

Der Frauenfelder Wärmering brennt schon längst nicht mehr. Die Affäre ist längst ums Eck, vor allem, wenn das der kürzlich zurückgetretene Gemeinderat Stefan Geiges sagt. Basta! Oder besser gesagt in Mundart: «Baschta!»

Die beiden Kredite für den Ausbau der Fernwärme, worüber die Frauenfelder Ende September abstimmen, er­hitzen jedoch weiterhin die Gemüter, obwohl bisher alle Parteien an ihren Versammlungen Ja-Parolen gefasst haben. Das Reglement für den zukünftigen Wärmering aber geht im Gemeinderat in die dritte Lesung. «E absoluti Schweinerei» für die einen, eine absolut notwendige Ehrenrunde für die anderen. Zum Glück gehört die pandemiebedingte Sitzordnung im Bürgersaal der Vergangenheit an, die Gemeinderäte sitzen wieder Schulter an Schulter. Wer erkennt sonst vor Wut errötende Gesichter, vor Jähzorn schäumende Mundwinkel oder vor Empörung geballte Fäuste? Wohl höchstens die anwesenden Chro­nisten.

Streitkultur will ohnehin gelernt sein, selbst unter Politikern. Da haben es die Stadträte untereinander schon noch gut. «Wir tun einander weh, aber es herrscht auch eine gute Kultur», sagt etwa Andreas Elliker. Wie alle anderen Bisherigen hofft er, ab nächstem Sommer weiter in der Stadt mitregieren zu dürfen. Im Rathaus wird also mit Zuckerbrot und Peitsche politisiert. Und dann beabsichtigen sie erst noch, freiwillig eine Ehrenrunde einzulegen. Da gibt es wohl doch mehr Zuckerbrot als Peitsche! Denn rote Striemen auf den Nacken der Damen und Herren Stadträte waren bisher keine auszumachen.