Glosse Gute Gastgeber sucht das Land: Frauenfeld braucht weder ein 9-Franken-Ticket noch einen Liedtitel der Toten Hosen Murgspritzer über die Stadt Frauenfeld als Chamäleon, eine euphemistische Aussage am Neupensionierten-Apéro und einer Mumpitz-Idee, die es im Thurgau nicht braucht, auch nicht für einen Liedtitel der weltberühmten Düsseldorfer Musikgruppe.

Fans während eines Konzerts am Out in the Green vergangener Tage. Bild: Keystone/

Martin Ruetschi

(Frauenfeld, 07.07.1995)

Die Stadt beweist sich als wahres Chamäleon. Keine Angst, der Schreiberling ist weder ein studierter Biologe noch müssen die Frauenfelder ums Fräuli & Leuli bangen, das plötzlich seine Farben verändern könnte. Die Stadtfarben bleiben bei Rot auf weissem Grund, wie könnte es auch anders sein mit der SP-Stadträtin Barbara Dätwyler als neue höchste Thurgauerin. Notabene noch mit roter Haarfarbe.

Vielmehr geht es um die städtische Vielseitigkeit beim Beherbergen von Gästen. Nun gut, Asiaten und Inuits sieht man in Frauenfelds Strassen nicht oft. Dafür Rocker und Hip-Hopper, Turner und Schwinger, Künstler und Literaten, Politiker und Apolitische, Soldaten und Armeegegner, die Liste könnte beliebig weiterführen. Der Grossteil der Bevölkerung bringt eh viel Verständnis auf, immerhin sind sie AHV-Teenager, wie kürzlich am Neupensionierten-Anlass der Stadt ausgesprochen wurde. AHV-Teenager, das tönt fast so euphemistisch, wie wenn die Polizei bei einer Messerstecherei im Lindenpark von einer Auseinandersetzung schreibt.

Übrigens: Gute Gastgeber sucht das Land, daher kann sich die Stadt angesichts bevorstehender Grossanlässe mit Rockern und Hip-Hoppern durchaus auf die Schultern klopfen. Noch grössere Kisten hat Frauenfeld ja in der Vergangenheit auch schon geschultert. Eidgenössische hier, Eidgenössische da. Kantonale hier, Kantonale da. Wichtig bleibt nur, dass die SBB keine 9-Franken-Tickets einführt. Sonst herrschen dann Zustände wie in Westerland. Einen Liedtitel der Toten Hosen hat die Stadt nicht nötig!