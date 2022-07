Gesundheit Ursula Röhl kommt vom Unispital Zürich: Wechsel in der Geschäftsführung der Spitex Region Frauenfeld Die 51-jährige Ursula Röhl übernimmt ab Oktober die Leitung der Spitex Region Frauenfeld. Sie löst Gabriela Brauchli ab, die nach mehreren Jahren in Frühpension geht.

Ursula Röhl, neue Geschäftsführerin Spitex Region Frauenfeld. Bild: PD/Cornelius Fischer

Ab Oktober übernimmt Frau Ursula Röhl die Geschäftsführung der Spitex Region Frauenfeld. Ursula Röhl verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungs- und Fachfunktionen, heisst es in einer Mitteilung der Spitex. Zurzeit leitet sie den stationären Pflegedienst am Unispital Zürich mit rund 370 Mitarbeitenden. Davor war sie in leitender Funktion für verschiedene Organisationen im Gesundheitswesen in der Schweiz und in Deutschland tätig und verantwortete während rund sieben Jahren den Bereich «Leadership & Management» bei Careum Weiterbildung in Aarau.

Ursula Röhl ist diplomierte Pflegewirtin FH und verfügt über einen Master of Arts im Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Sie absolvierte mehrere Weiterbildungen im Bereich Management, Organisationsentwicklung, Beratung und Bildung. Röhl ist 51-jährig und verfügt als Vorstandsmitglied einer Spitex und dank verschiedener Projekte bereits über ein gutes Netzwerk in der Spitex.

Spitex-Pflegefachfrau Maja Müller kümmert sich um einen Patienten. Bild: Ralph Ribi

Gegen rund 70 Mitkonkurrenten durchgesetzt

Der Vorstand der Spitex Region Frauenfeld hat Röhl in einem sorgfältig geführten, mehrstufigen Auswahlverfahren aus rund 70 interessierten Bewerbenden ausgewählt. Er freut sich sehr, mit Ursula Röhl eine bestens qualifizierte Nachfolge für die Leitung unserer Organisation gefunden zu haben, schreibt er weiter.

Die austretende Geschäftsführerin Gabriela Brauchli geht Ende November in Frühpension. Brauchli hat die Verantwortung für die Spitex Region Frauenfeld im Februar 2013 übernommen. Seither hat sich die Spitex Region Frauenfeld von einer für die Stadt Frauenfeld tätigen Organisation mit rund 60 Angestellten zu einem mittelgrossen KMU entwickelt, das mit rund 110 Angestellten die Spitex-Versorgung in den sieben Vertragsgemeinden Frauenfeld, Gachnang, Herdern, Hüttwilen, Neunforn, Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen sicherstellt.

Der Vorstand dankt Gabriela Brauchli herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit und die grossartige Leistung zu Gunsten der Organisation und wünscht ihr schon jetzt alles Gute im nächsten Lebensabschnitt. (red)