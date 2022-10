Gesundheit «Es ist ein Miteinander»: Am Tischmarkt in der Konvikthalle ging es darum, zufrieden älter zu werden Am Tischmarkt zum Internationalen Tag der älteren Menschen gab es viele Angebote - vom Robotor, über Flaschenöffner bis zur Unterstützng formellen Angelegenheiten. Der Anlass lockte viele Gäste in die Konvikthalle.

Eva Maria Mosberger von der Spitex Region Frauenfeld, Verena Ryser von der Fachstelle für Alters- und Generationenfragen, Evelyne Hagen von der DaFa und Zentrumsleiter Hansjörg Strasser vom Stadtgarten Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Der Tischmarkt zum Internationalen Tag der älteren Menschen (ITAM) am Samstag in der Konvikthalle war gut besucht. 30 Organisationen beteiligten sich mit Angeboten. Die Besucherinnen und Besucher konnten Neuheiten und modernste Technologien entdecken, sich beim Rundgang informieren und Gespräche führen.

Die Gäste konnten einzelne Angebote vergleichen, die von Notrufsystemen über die Entlastung für Angehörige bis zu Beratungen reichten. Der wandelbare Roboter Furhat spricht, hört zu, zeigt Emotionen und hält Augenkontakt. Josef Huber von der Ostschweizer Fachhochschule OST vermittelte den Interessierten Wissen über einen Flaschenöffner speziell fürs Alter. Trauerbegleiterin Monika Bachmann informierte über formelle Angelegenheiten.

Die Gäste des Tischmarks tauschen sich mit Doris Wiesli (links) und und Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler (rechtsI aus. Bild: Manuela Olgiati

Doris Wiesli, Leiterin der Fachstelle für Alters- und Generationenfragen und Organisatorin des Tischmarktes, erklärte zufrieden:

«Mir ist die Vielfalt wichtig.»

Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler hat sich während der Messe mit Ausstellern und Besucherinnen ausgetauscht. Sie zog Bilanz: «Ich bin begeistert vom Angebot und dem gezeigten Interesse.» Evelyne Hagen vom Dachverband für Freiwilligenarbeit hob den Austausch unter den Fachstellen und Organisationen hervor: «Es ist Netzwerk und ein Miteinander.»

Thomas Helbling von der Caru AG im Gespräch mit Besucherinnen. Bild: Manuela Olgiati

Mojgan Friedrich, Leiterin Kerndienste der Spitex Region Frauenfeld, sagte: «Im Herbst wird das Händedesinfizieren wieder aktuell.» Deshalb lockte sie die Anwesenden zum Selbsttest an. Vertreter der Kirchgemeinden sowie Zuständige für Freizeit und Begegnungen in den Quartieren rundeten die Palette des Stadtlebens ab. Zur Stärkung gab es eine Festwirtschaft und für den Nachhauseweg den «Wegweiser für ein zufriedenes Älterwerden in Frauenfeld».