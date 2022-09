Gesundheit «Als Seelsorger ist man oft die erste Adresse»: Richard Häberlin tritt als Spitalseelsorger in Frauenfeld die Nachfolge von Markus Aeschlimann an Pfarrer Markus Aeschlimann hat seine Tätigkeit als Spitalseelsorger im Kantonsspital Frauenfeld beendet. An seiner alten Wirkungsstätte traf er sich zum Gespräch mit Pfarrer Richard Häberlin, dem neuen Spitalseelsorger.

Markus Aeschlimmann und sein Nachfolger im Amt als Spitalseelsorger: Richard Häberlin. Bild: Claudia Koch

Vieles ist vertraut, dennoch empfindet er bereits eine gewisse Distanz. So beschreibt der langjährige Spitalseelsorger Markus Aeschlimann aus Frauenfeld das Gefühl, als er in der Spitalkapelle im neunten Stock sitzt. «Ich konnte die Arbeit immer gut loslassen», sagt er. Seit drei Monaten ist Aeschlimann pensioniert. Vor seiner Arbeit im Spital war er Gemeindepfarrer in Stettfurt und Lommis.

Der Unterschied zum Gemeindepfarramt liege in der Spezialisierung, sagt er. Seelsorge mache im Gemeindepfarramt nur einen Teil aus, daneben gebe es viele andere Aufgaben zu bewältigen. Im Spital hingegen sei die seelsorgliche Begleitung der Patientin oder des Patienten zentral. «Die Konzentration darauf hat mir sehr entsprochen und Freude gemacht», lautet Aeschlimanns Resümee nach knapp 14 Jahren. Dabei war ihm das Gebet immer eine wichtige Kraftquelle, betont er. Was er ebenfalls schätzte, war die unkomplizierte ökumenische Zusammenarbeit mit dem katholischen Kollegen.

Auch am Wochenende erreichbar sein

Die Freude an der Seelsorge war es auch, die Richard Häberlin aus Wängi bewog, sich auf die Stelle als Spitalseelsorger zu bewerben. Doch er gesteht:

«Am Anfang fühlte ich mich etwas hilflos, und das Zurechtfinden in der Komplexität des Spitals brauchte Zeit.»

Zugang zu einem Teil der Zimmer mit Patientinnen und Patienten, die unter anderem vom Spitalseelsorger betreut werden. Bild: Donato Caspari (14. Januar 2020)

Inzwischen fühle er sich immer wohler, sagt Häberlin, der zuvor Pfarrer in Weinfelden war. Zu Beginn wollte er es besonders gut machen und absolvierte mehr als zehn Besuche pro Tag. Schnell merkte er, dass dies zu viel des Guten war und ihm abends der Kopf schwirrte. Inzwischen hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Wobei Routine wohl das falsche Wort ist, wie sich eben beim Klingeln des Natels von Häberlin herausstellt. «Diesen Ton kennst du sicher noch», sagt er an seinen Vorgänger gerichtet. «Als Seelsorger ist man für das Spital oft die erste Adresse, da man auch am Wochenende erreichbar ist», sagt Aeschlimann. Das bedeutet: Freizeitaktivitäten nur mit Erreichbarkeit.

Spitalseelsorger haben geregelte Arbeitszeiten

Dafür gebe es bei der Arbeit als Spitalseelsorger nichts zum Vorbereiten, erwidert Häberlin. «Als Gemeindepfarrer laufen viele Aufgaben parallel, der Kopf ist ständig am Planen. Und es gibt Sitzungen am Abend. Hier habe ich geregelte Arbeitszeiten.» Er schätzt zudem, dass er bei dieser Tätigkeit näher bei den Menschen ist, näher am Leben. Die Leute seien offener und die Begegnungen intensiver. Das hat damit zu tun, dass die Menschen meist nur kurze Zeit im Spital sind.

Wenn Häberlin einen Krankenbesuch macht, geht er ohne Programm. Was zähle, sei die Person und das Gespräch, mit dem Gegenüber auf der gleichen Ebene zu kommunizieren. Aeschlimann erzählt aus seiner Erfahrung, dass man als Spitalseelsorger oftmals nicht nur der Gebende sei, sondern auch der Beschenkte. Das bestätigt Häberlin und nickt.