Geschwindigkeit 80, 60 oder 30 km/h? Strassenabschnitt in Rheinklingen liefert Diskussionsstoff Der Kanton sagt 80, die Lokalen wünschen 30, derzeit ist es aber 60: Die Dorfstrasse in Rheinklingen gibt zu reden. Als Reaktion auf die neue Geschwindigkeitsregelung hat Kindergärtler Liam Äschbacher zusammen mit einem Freund einen Fussgängerstreifen gemalt.

Das Strassenschild mit der Geschwindigkeitsangabe für die Dorfstrasse in Rheinklingen. Bild: PD

Auf der Dorfstrasse in Rheinklingen hat der Kindergärtner Liam Äschbacher zusammen mit einem Freund einen Fussgängerstreifen gemalt. So wollen die beiden sicher vom Haus zum Brunnen auf der anderen Seite gelangen. Das scheint eine Reaktion darauf zu sein, dass ein Teil der Strasse neuerdings schneller befahren werden darf. Aber spielt auch darauf an, dass Velofahrer oftmals sehr zügig durch die Ortschaft fahren. Besonders das macht Liams Vater Sorgen. Er hofft, dass die vielen Velofahrer nun rücksichtsvoller fahren.

Andere Lokale erwähnten, dass sie für diesen Strassenabschnitt ein Tempolimit von 30 km/h begrüssen würden. Aktuell gilt Tempo 50 – ausser auf den letzten 400 Metern, auf denen 60 km/h gefahren werden darf. Es handelt sich um ein Teilstück ausserhalb der Häuser, von der Einmündung «Braatle» bis zur Hauptstrasse Richtung Diessenhofen.

Der umstrittene Strassenabschnitt

Dabei kam diese Begrenzung nicht ganz lupenrein zu Stande: Von Gemeinderat Markus Nyffeler ist zu erfahren, dass die Tafel mit dem Hinweis, dass nur 60 gefahren werden darf, schon länger steht – aber in Bezug auf die Geschwindigkeit ohne den Segen des Kantons. Der wollte 80 km/h erlauben, hat nun aber eingesehen, dass man hier nicht so schnell fahren kann. Damit das Ganze nun korrekt vor sich geht, musste die nicht ganz neue Verkehrsanordnung publik gemacht werden – wobei es nun auch möglich wurde, einen Einwand zu äussern, wie etwa der Fussgängerstreifen von Liam Äeschbacher.