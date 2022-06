Gesamterneuerungswahlen 2023 «Eine Juristin braucht es»: Die Mitte will mit Regine Siegenthaler ihren Sitz im Stadtrat Frauenfeld verteidigen Wenn es nach der Mitte-Stadtpartei geht, soll auf Elsbeth Aepli Stettler im Stadtrat Regine Siegenthaler folgen. Die 50-Jährige ist Juristin beim kantonalen Departement für Erziehung und Kultur sowie Geschäftsführerin von Coworking Frauenfeld. Für den vakanten Sitz in der Stadtregierung gibt es bereits eine Kandidatur von CH.

Im Zentrum Stadtratskandidatin Regine Siegenthaler. Hinten die amtierende Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler, Stadtparteipräsident Beda Stähelin und Fraktionspräsident Christoph Regli. Bild: Mathias Frei

Und plötzlich geht alles ganz schnell. Dass sowohl CH als auch die Mitte mit Köpfen zu den Stadtrats-Gesamterneuerungswahlen für die Legislatur 2023 bis 2027 antreten, daran gab es keine Zweifel. Dass die beiden Kandidaturen in derselben Woche bekannt werden, ist dagegen eher dem Zufall zuzusprechen. Die Mitte will den Sitz von Stadträtin und Vizepräsidentin Elsbeth Aepli Stettler verteidigen. Die Rechtsanwältin wird per Ende Amtszeit zwei Dekaden in der Stadtregierung gewirkt haben. Auf sie soll eine nächste Juristin folgen: Regine Siegenthaler. Die 50-Jährige arbeitet beim Rechtsdienst des kantonalen Departements für Erziehung und Kultur. Zudem ist sie Geschäftsführerin von Coworking Frauenfeld.

Aepli Stettler gab ihren Rücktritt bei Legislaturhalbzeit im Sommer 2021 bekannt. Mitte-Stadtparteipräsident Beda Stähelin sagt:

«Für uns war schon damals klar, dass wir diesen Sitz halten wollen.»

Die Mitte und die Parteien der politischen Mitte hätten Anspruch auf dieses Stadtratsmandat. Erste Gespräche mit der Fraktionspartnerin EVP hätten stattgefunden, sagt Stähelin. Offizialisiert sei noch nichts, aber man werde natürlich darauf hinarbeiten, dass die EVP keine eigene Kandidatur bringe, sondern Regine Siegenthaler unterstütze. Zuletzt wollte die EVP 2019 mit Roland Wyss in den Stadtrat.

Juristin, Unternehmerin, Familienfrau Regine Siegenthaler ist 50 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei Kindern (17, 14 und 12). Nach dem Lehrerseminar unterrichtete sie drei Jahre an der Frauenfelder Primarschule. Danach schloss sie an der Uni Zürich das Studium der Rechtswissenschaften. 2003 erlangte sie das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Siegenthaler arbeitete während dreier Jahre als Anwältin in einer Stadtzürcher Kanzlei. Danach wirkt sie acht Jahre lang als Rechtskonsulentin im Generalsekretariat der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seit 2014 arbeitet Siegenthaler als Juristin im Rechtsdienst des Departements für Erziehung und Kultur beim Kanton Thurgau. Sie hat 2016 Coworking Frauenfeld gegründet und leitet es seither. Das Vorstandsmitglied der Mitte-Stadtpartei hat 2021 einen Master of Business Administration an der HSG erlangt. (ma)

Tradition der CVP- und Mitte-Frauen im Stadtrat

Die amtierende Mitte-Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler spricht über die Pandemiebewältigung in Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Man hätte sich durchaus auch Beda Stähelin als Stadtratskandidaten vorstellen können. Für ihn hätte nebst anderem die Politerfahrung in einem gewählten Amt (Gemeinderat) gesprochen. Diese fehlt Siegenthaler. Aber Frauen haben bei der Mitte (vormals CVP) Tradition im Stadtrat. Vor Aepli Stettler amtete alt Nationalrätin Margrit Camenzind von 1991 bis 2003 in der Stadtregierung. Da von den anderen vier aktuellen Mitgliedern des Stadtrats bislang keine anderen Absichten bekannt sind, als dass sie wieder zur Wahl antreten für die kommende Legislatur, kommt es am 12. März 2023 zu einer Kampfwahl um den vakanten Sitz, sicher mit Regine Siegenthaler von der Mitte und Andrea Hofmann Kolb, die für CH antritt.

An einer Veranstaltung der Mitte-Stadtpartei am Mittwochabend, an der Aepli Stettler und Siegenthaler als «Drama in fünf Akten» eine interessante Rückschau auf die Pandemiebewältigung der Stadt Frauenfeld und der Schulen aus Sicht des Kantons hielten, ist Parteipräsident Stähelin des Lobes voll über die eigene Kandidatin.

«Regine Siegenthaler ist eine gewinnende Persönlichkeit. Sie hat das nötige Rüstzeug für dieses Amt.»

Als Juristin des Departements für Erziehung und Kultur erläutert Regine Siegenthaler die Situation der Schulen im Thurgau in den vergangenen zwei Jahren. Bild: Mathias Frei

Sie weise eine grosse Breite in ihrer Ausbildung und Berufserfahrung auf, stellt Stähelin fest. Er gehöre sicher nicht zu denen, die sagten, der Stadtrat müsse nur aus Juristen bestehen. Aber: «Eine Juristin braucht es auf jeden Fall.» Durch ihre Arbeit beim Kanton sei sie zudem bestens vernetzt in der kantonalen Verwaltung. Und wichtig für die Mitte sei: Siegenthaler habe Unternehmergeist und lebe Innovation. Wie Stähelin sagt, findet die offizielle Nomination durch die Mitglieder am 19. August statt.

Siegenthaler bleibt nicht mehr viel zu sagen ob Stähelins Ausführungen. Sie sei in Frauenfeld aufgewachsen und verankert. Politisch interessiert sei sie schon immer gewesen. Sie sagt:

«Ich möchte in diesem Amt lösungsorientiert gestalten.»