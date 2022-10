Geburtstag «Ich bin immer noch hier»: Margaretha Brenner feiert ihren 100. Geburtstag im Alterszentrum Park Ein ganzes Jahrhundert durchlebt: Margaretha Brenner ist auch im Alter von 100 Jahren noch voller Energie. Zu ihrem Geburtstag empfängt sie nicht nur die Familie, sondern auch hohen Besuch.

Margaretha Brenner (in der Mitte) mit Stadtpräsident Anders Stokholm (rechts) und Stadtschreiberin Bettina Beck (links). Bild: Arthur Gamsa

Händeschütteln mit dem Stadtpräsidenten und der Stadtschreiberin. Etwas, das man nicht alle Tage erlebt. Doch zum 100. Geburtstag darf das nicht fehlen. Genau diesen feierte Margaretha Brenner vergangene Woche am 12. Oktober mit ihrer Familie. Kein Wunder also, dass in ihrem Zimmer im Alterszentrum Park zahlreiche Blumensträusse und Karten stehen. Stadtpräsident Anders Stokholm und Stadtschreiberin Bettina Beck lassen sich diesen runden Geburtstag ebenfalls nicht entgehen und gratulieren der frischgebackenen 100-Jährigen im Namen der Stadt Frauenfeld. Dabei überreichen sie ihr einen Blumenstrauss, eine Tasche und Coiffeurgutscheine. Zur nachträglichen Feier am 17. Oktober darf auch ein Ständchen der Stadtmusik nicht fehlen.

Margaretha Brenner, Frauenfeld. Bild: Arthur Gamsa

«Anfangs war es komisch. Jetzt glaube ich, dass ich 100 Jahre alt bin», sagt Brenner und schmunzelt. Sie führte einst mit ihrem Mann Hans die Metzgerei Brenner im Adler. Während fast 40 Jahren hat sie an der Schaffhauserstrasse gelebt. Seit geraumer Zeit lebt sie nun im Alterszentrum Park. «Nach dem Tod meines Mannes dachte ich, mein Leben sei vorbei», sagt Brenner und fügt an «23 Jahre später bin ich immer noch hier.» Ein solch hohes Alter zu erreichen, sei schön, solange man gesund ist.

Geburgstagsgratulation an der Zimmertür von Margaretha Brenner. Bild: Arthur Gamsa

Die Familie hält sie fit

Ihren Geburtstag habe Brenner mit ihren Kindern und Enkelkindern verbracht. Es seien mehr als 30 Familienmitglieder anwesend gewesen. So viele Gäste und so viel Aufmerksamkeit zu empfangen, sei schön, aber auch anstrengend gewesen. Für ihre 100 Jahre wirkt Brenner noch immer fit. Sie besitzt zwar einen Rollator als Gehhilfe, ist aber auch zu Fuss noch gut unterwegs.

Für Brenner ist die Familie wichtig. Sie sei auch in einer grossen Familie aufgewachsen. Früher sei dies üblich gewesen. Wenn es bei der Arbeit in der Metzgerei mal nicht gut gelaufen sei, hatte sie immer noch ihre Kinder.

Ein Gedicht über ein Jahrhundert

Zur Feier ihres 100. Geburtstags hat Brenner ein mehrseitiges Gedicht verfasst, das sie mit grosser Freude vorträgt. Darin dankt sie ihrer Familie und blickt auf ihr Leben zurück. Sie erzählt von den schönen Tagen mit der Familie, aber auch vom Verlust ihres Mannes Hans und einem ihrer Söhne. Ein Moment, in dem nicht nur Brenner den Tränen nah ist. Zum Schluss des Gedichts meint Brenner: «Ich hatte eine gute Zeit.»