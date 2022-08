Gebäude Das Redinghaus Frauenfeld mit Baujahr 1771 erstrahlt drei Jahre nach der Kreditbewilligung in neuem Glanz 621'000 Franken bewilligte der Gemeinderat Frauenfeld im Jahr 2019 für die Sanierung von Fassade und Fenstern des Redinghauses, immerhin das ehemalige Regierungsgebäude des Kantons Thurgau. Seit wenigen Tagen ist die Sanierung abgeschlossen.

Bauarbeiter transportieren die letzten Gerüste ab, die das Redinghaus zuletzt mehrere Wochen einkleideten. Bild: Samuel Koch (24.08.2022)

Kreditbewilligung 2019, Verzögerungen 2020 und 2021, Baustart 2022: Das ist kurz zusammengefasst die Geschichte zur jüngsten Sanierung des Redinghauses in der Altstadt Frauenfeld – wo einst zwischen 1807 und 1867 die Regierung des Kantons Thurgau ihrer Arbeit nachging.

Seit 2005 gehört das Redinghaus mit Baujahr 1771 der Stadt Frauenfeld. Der Gemeinderat bewilligte im Februar 2019 einen Kredit in Höhe von 621'000 Franken für die Sanierung von Fassade und Fenstern. Wegen Verzögerungen aus Kapazitätsgründen beim Amt für Hochbau und Stadtplanung musste der Baustart bis im vergangenen März warten. Mittlerweile ist die Sanierung seit wenigen Tagen abgeschlossen, weshalb Bauarbeiter vergangene Woche die letzten Gerüste von der Baustelle abtransportierten. Das Redinghaus erstrahlt nun in neuem Glanz.

Seit 1974 unter Bundesschutz

Das Redinghaus an der Ecke von Zürcherstrasse und Bankplatz ist ein bedeutender Zeitzeuge der Frauenfelder Stadtgeschichte. Der Name geht auf die Familie Reding von Biberegg zurück, die im 17. und 18. Jahrhundert eine Landschreiber-Dynastie stellte. 1771 zerstörte der Stadtbrand das Redinghaus, doch die damaligen Eigentümer liessen es anstelle der zerstörten Landkanzlei errichten. Nach der Zeit als Regierungsgebäude ging das stattliche Barockhaus 1868 an den Eisenhändler J. Conrad Keller über, dessen Nachkommen das Eisenwaren-Geschäft bis 1981 führten.

Später waren im Redinghaus der Print-Shop der Huber Print Pack AG und der Buchverlag der Huber & Print & Co. AG untergebracht, bis Ende Oktober 2007 der Druckereibetrieb Genius Media AG den Huber-Print-Shop kaufte und ins historische Gebäude einzog, wie Lokalhistoriker Angelus Hux in seinem Buch «Das Redinghaus in Frauenfeld» schreibt. Die Liegenschaft gilt als eines der wenigen Geschäftshäuser in der Innenstadt, das seinen ursprünglichen Zustand ohne grosse Ein- und Umbauten bewahrt hat. Die kantonale Denkmalpflege stuft das Redinghaus als besonders wertvoll ein, und es steht seit 1974 unter Bundesschutz. Jetzt ist es für die nächsten Jahre gerüstet – zumindest von aussen.