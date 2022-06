Im Januar 2021 hat Geschäftsführer Markus Hirt den Konkurs über das Einzelunternehmen Café-Confiserie Hirt mit Ladengeschäft, Restaurant, Hotel und Cateringbereich bekanntgegeben. Die Ernüchterung war überall zu spüren, in den sozialen Medien füllten zahlreiche User Kommentarspalten mit Mitleidsbekundungen, und viele drückten ihr Bedauern in Leserbriefen aus. Die Familie Hirt hat den Betrieb von Maria und Paul Müggler übernommen und während fast eines Vierteljahrhunderts geführt. Doch das immer schwierigere Umfeld in der Gastronomie und die drei Jahre dauernde Grossbaustelle der Post bis 2018 in unmittelbarer Nachbarschaft haben ihre Spuren hinterlassen. Die Coronapandemie hat dann für das endgültige Aus gesorgt. Hirt sagte damals: «Alles ist komplett zusammengebrochen.» Rund 30 Mitarbeiter haben ihre Stelle verloren. Seither stehen die ehemaligen Räumlichkeiten der Café-Confiserie Hirt an der Rheinstrasse leer. (jab)