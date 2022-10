Gastronomie «Haben Glück gehabt, es ist alles da»: Neue Küche im Brauhaus Sternen Frauenfeld steht, der alten geht es an den Kragen Seit Juni laufen im Brauhaus Sternen in Frauenfeld die Umbauarbeiten für 2,3 Millionen Franken. Derzeit ist das Restaurant zu, weil grössere Bauarbeiten stattfinden. Am Donnerstag ist der erste Probelauf in der neuen Küche. Erste Gäste empfängt das «Braui» am Samstag wieder.

Küchenchef Gerd Gimpel und Geschäftsführer Stefan Mühlemann in der neuen Küche. Bild: Samuel Koch

«Ein guter Chef macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.» Dieser Spruch auf einer leuchtgelben Plakette prangt am strahlend neuen Mobiliar in der nigelnagelneuen Küche der Brauhaus Sternen AG in Frauenfeld. Seit Juni läuft die erste Etappe der Umbauarbeiten, die rund 2,3 Millionen Franken kostet und vom Aktionariat abgesegnet wurde.

Verständlich unterhalten lässt es sich derzeit in der von Staubwänden geschützten Küche kaum, weil nebenan die alte, rund 20-jährige Küche abgebrochen wird. Es herrscht Gewusel, Bauarbeiter tragen schrottreifes Material heraus und werfen es in einen riesigen Container. Elektriker auf Leitern bedienen Akkubohrmaschinen. Telefonate hier, Gespräche da.

Ein riesiger Kran hievt die neue Lüftung ins Obergeschoss. Ein grosses Fragezeichen bleibt, wegen der Statik. Denn die Wand zwischen bisheriger Küche und der Backstube, welche letztere vergrössert, soll herausgebrochen werden. Geschäftsführer Stefan Mühlemann sagt:

«Ob es geht oder nicht, wird sich jetzt zeigen. Und sonst brauchen wir eine neue Idee.»

Stefan Mühlemann, Geschäftsführer Brauhaus Sternen AG. Bild: Samuel Koch

Eine knappe Stunde später gibt es Entwarnung, die Wand kann raus, ohne Gefahr eines Einsturzes.

Seit Montag Schulungen fürs Personal

Lange Zeit war unklar, ob für den jetzigen Start mit der neuen Küche alle Gerätschaften wie Öfen oder Geschirrspüler wegen Lieferengpässen rechtzeitig eintreffen. «Es ist alles da, wir haben Glück gehabt», sagt Mühlemann. Daher steht einem Probelauf am Donnerstag unter der Leitung des Küchenchefs Gerd Gimpel, seit bald fünf Jahren im Brauhaus, nichts mehr im Weg, der sein Personal seit Montag mit den neuen Geräten und Abläufen schult. Er sagt:

«Ich war schon bei zwei, drei Wiedereröffnungen dabei. Es kommt gut.»

Gerd Gimpel, Küchenchef Brauhaus Sternen AG. Bild: Samuel Koch

Aber Gimpel glaubt auch, dass es für einen reibungslosen Betrieb mindestens noch zwei Wochen dauert, bis alle Abläufe wie gewünscht funktionieren. Konnten mit vier Platten in der alten Küche, Gimpel nannte sie liebevoll «Puppenküche», noch fünf Cordon bleus gleichzeitig gebraten werden, sind es mit neu sechs Platten problemlos zwölf.

Dauerte die Zubereitung von Gehacktem früher eine Dreiviertelstunde, brauchen Gimpel und sein Team neu maximal zehn Minuten. «Wir können viel schneller Essen zubereiten, was ein grosser Vorteil ist», sagt Gimpel. Hinzu kommen neueste Technik und neue Räumlichkeiten mit Trocken-, Kühl- und Tiefkühllager im Obergeschoss, das mit einem Lift verbunden ist. Gimpel ergänzt:

«Der Umbau erleichtert unsere Arbeit enorm.»

Ein erster Härtetest steht am Samstag an, wenn mit der neuen Küche erstmals wieder Gerichte für Gäste zubereitet werden. Am Montag bleibt das «Braui» weiterhin geschlossen, wegen des Personalengpass.

Kandidatur fürs Sirnacher Gemeindepräsidium

Unter Umständen verliert das Brauhaus nächsten Sommer seinen langjährigen Geschäftsführer, zumal Stefan Mühlemann Ende November zur Kampfwahl ums Gemeindepräsidium in Sirnach antritt (diese Zeitung berichtete). Der Verwaltungsrat unterstütze die Wahl «mit zwei weinenden Augen», wie in einem Aktionärsinfoschreiben mitteilt. Je nach Wahlresultat werde sich der Verwaltungsrat um dessen Präsidenten Peter Hochuli auf die Such nach einer geeigneten Nachfolge von Mühlemann machen, der seit 2010 das «Braui»-Geschäft führt.