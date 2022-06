Freizeit Steckborner Sommernachtsfest erscheint im neuen, bunteren Kleid Das Altbewährte mögen die Menschen immer und gerade in Zeiten einer Pandemie freuen sich Festbesucher, wenn sie nach der langen Zwangspause wieder das antreffen, was sie vorher zeitweilig verabschieden mussten. Das Steckborner Sommernachtsfest hingegen kam nach der Coronapause am Samstagabend im neuen Kleid daher.

Das Feuerwerk am Sommernachtsfest Steckborn. Bild: Reto Martin

Das Organisationskomitee des Sommernachtsfestes liess sich zum 40-Jahr-Jubiläum einige Neuerungen einfallen. So fand am Samstagabend das Sommernachtsfest Steckborn nicht wie gewohnt auf dem Feldbachareal und am Obertor statt, sondern zentral auf dem Seeschulhausplatz. Eröffnet wurde das Fest um 18.30 Uhr durch die Stadtmusik Steckborn, wobei der Nachtflohmarkt bereits um 17 Uhr den Auftakt des weitherum bekannten Festes machte. «Wir hatten noch so früh schon viele Gäste vor Ort», stellte Stadtrat Jonas Füllemann, der zuständig für kulturelle Anlässe und im OK der Süsswasserpiraten ist, zufrieden fest. Auch er bedauerte die längere Zwangspause des allseits beliebten Volksfestes.

Doch nun wurden die Ärmel so richtig hochgekrempelt und viele Neuerungen eingeführt, die es erst mal zu reflektieren gilt. Füllemann sagt:

«Wir möchten Jung und Alt auf einem Festplatz vereinen und auch kulinarisch Neues bieten.»

Kulinarische Vielfalt

Die Vereine von Steckborn warteten mit zwei Getränkeständen und ebenso vielen Essensständen auf; begleitet wurden sie aber neu durch zahlreichen «Streetfood» von regionalen Anbietern. Wer Hunger hatte, konnte sich zwischen «Plant-Based-Food», traditionellem Kuchenbuffet, griechischen Spezialitäten, allerlei Crêpes oder einer zünftigen Bratwurst und krossen Pommes entscheiden. Die neuen Mitbewohner Steckborns, die aus der Ukraine stammen, wirkten mit Begleitung von Carsten Niebergall von Co-Working Steckborn ebenfalls mit einem Essensstand mit. Sie boten unter anderem das ukrainische Nationalgericht «Borschtsch» an. Ein echter Türöffner zur Integration war, dass die Ukrainer für die Zubereitung die Kücheninfrastruktur des geschlossenen Restaurants Frohsinn benutzen durften.

Die musikalische Unterhaltung bot jedem Geschmack etwas. So gab es einerseits Livemusik, andererseits Lounge-Klänge bei der See-Bar. Über dem Fest breitete sich eine zufriedene Stimmung aus.

Mehrheitlich gelungene Änderungen

Die Neuerungen schienen auf den ersten Blick gelungen, jedoch gab es auch kritische Stimmen, die das alte Konzept vermissten oder für die sich das neue nicht zufriedenstellend bewährte. Das Anstehen bei den Essensständen war gerade für Familien mit hungrigen Kindern eine echte Geduldsprobe. «Das Rückgabesystem von Flaschen und Trinkbechern raubt viel Zeit, das könnte man echt optimieren», bemerkte Robert Steidl aus Steckborn. Ein Feuerwerk produziert aktuell ebenso kontroverse Meinungen. Füllemann sagt:

«Wir sind uns bewusst, dass das Grossfeuerwerk nicht nur Begeisterung auslöst, gerade was die Umwelt- und Lärmbelastung angeht, aber wir sind der Meinung, bei einem professionell geführten Gemeinschaftsfeuerwerk können mehr Menschen vom einmaligen Erlebnis profitieren.»

Da sollte er wohl recht behalten. Gegen 22.30 Uhr strömten die Besucherinnen und Besucher dann dicht an den Seerand und genossen das spezielle, farbenfrohe Kunstwerk, welches nach rund 15 Minuten vorbei war und zufriedene Gesichter hinterliess. Der Sommer ist am Untersee nun festlich eröffnet.