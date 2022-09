Frauenfeld Die Rock Academy begeistert über 1300 Besuchende mit dem «Tanzfieber» Nach drei Jahren konnten die über 200 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von vier bis 50 Jahren ihr Können in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld unter Beweis stellen. Und besonders die Vielfalt an Tanzstilen überzeugt das Publikum.

In der Rüegerholzhalle in Frauenfeld wurde am Freitag und Samstag getanzt und gefeiert. Erstmals geht dieser Anlass unter dem Begriff «Tanzfieber» über die Bühne. Organisatorin Monika Pallmann sagt: «Die Shows sind sehr gut besucht.» Veranstalterin ist die Rock’n’Roll-Tanzschule Rock Academy, die zur Tanzschule The Motion-Factory von Dimitri Isenring und Annika Schöni gehört. Zeigen, was im Klub gelernt wird, öffnet Welten für Bewegung und Begegnung.

Um eine Weltreise geht es in der Theatergruppe, auch darum, sich nach der Pandemie wieder für Gesellschaftsthemen zu öffnen. Dabei gehen die Mitglieder des Tanzklubs wunderbar auf die einzelnen Tanzeinlagen ein. Schöni spielt eine Hauptrolle im Theater, sie spornt von ihrem Theatersitz aus die jungen Tänzer an.

Die Vielfalt feiern

Die letzte Tanzshow der Rock Academy «Hollywood» liegt schon drei Jahre zurück. Nun feiert an beiden Tagen die gesamte Vielfalt des tänzerischen Könnens ihren grossartigen Auftritt. Organisatorin Monika Pallmann sagt:

«Endlich geht Tanzfieber über die Bühne. Ich unterstütze diesen Anlass, weil alle sehen sollen, was hier geleistet wird.»

Über 200 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von vier bis 50 Jahre zeigten ihr Können. Darunter Anfänger, aber auch mehrere Schweizer Meister und Nationalkaderpaare. Salsa-, Pilates- und Rock the Billy bringen «Drive» und Abwechslung auf die Bühne.

Die Tänzer nahmen das grosse Publikum, an beiden Tagen waren über 1300 Besucherinnen und Besucher anwesend mit auf eine grossartige Reise nach Schottland über die Wüste nach Südamerika. Bereits die erste Gruppe und Schweizer Meister 2022 zeigte mit einer faszinierenden Show «Ace-Of-Classes» eine grossartige Leistung. Schnelle Drehungen, Sprünge in die Luft. Anspruchsvoll sind die Tanzschritte, sicheres Auftreten. Dazu passende Kleider.

Tanzstile ausprobieren Die Rock Academy nahm 2015 den Trainingsbetrieb auf und stieg zum grössten Nachwuchszentrum der Schweiz im Rock’n’Roll-Tanzsport auf. Tanzsport ist beliebt. Die Rock Academy läuft seit 2021 als selbstständiges Label unter ‹the motion factory›, die unterschiedliche Tanz- und Bewegungskurse veranstaltet. Am Samstag bot sich die Möglichkeit, einige der Bewegungsangebote kennen zu lernen. Erfahrene Tanzleiterinnen und Tanzleiter zeigten Kindern und Erwachsenen erste Schritte in Salsa, Ballett, Zumba, Pilates und Rock’n’roll. Das Interesse bei den Tanzbegeisterten war sehr gross. (mao)

Tanzsport, das Tempo und die Bewegung begeisterten das Publikum. Einer ruft «Bravo». Die Zuschauer spenden nach jeder Performance grossen Applaus. Tanzsport ist lockeres Kreisen der Hüften und Drehungen des Rumpfes zu rhythmischer Musik. Zumba-Schritte gehen fliessend ineinander über. Sieht leicht aus. Ist es aber nicht, wie TZ-Fotografin Andrea Stalder sagt. Stalder ist eine Tanzlehrerin und zelebriert mit ihrer Gruppe Zumba auf der Bühne. Eine weitere Tänzerin, Lisa Arztmann, sagt:

«Ich trainiere bestimmt dreimal pro Woche.»

Nichts bringt die Tänzerin aus dem Takt. In der Pause verkaufen die Mitglieder der Tanzschule Lose. Zeit für Gespräche. Ein Vater hebt den Leistungssport Tanzen hervor. Einige Tänzerinnen und Tänzer besuchen die Sportschule. Martin Bösch aus Weinfelden lobt die Tanzschule als grosse Familie.

Die ganze Vielfalt in drei Tanzshows

Tanzfieber beinhaltete drei Tanzshows der Tänzerinnen und Tänzer der Rock Academy, Familienzeit, kostenlose Tanz-Workshops, Tanzabend, 2000er-Party mit DJ Yves und Stärkung aus der Festwirtschaft. Besucherin Nadine Mazenauer ist eine ehemalige Tänzerin. Sie sagt:

«Mir gefallen die Formationen.»

Ein Besucher spricht von der Vielfalt an Tanzstilen. Die Veranstalter freut es, das tänzerische Können einem grossen Publikum zu zeigen. Mit dem Anlass möchten sie noch viel mehr Kinder und Erwachsene begeistern.