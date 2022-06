FM1Today/Tim Allenspach

Frauenfeld Bald spielen hier Metallica und Asap Rocky: Der Aufbau auf dem Gelände des Open Air Frauenfeld ist in vollem Gange Auf der grossen Allmend in Frauenfeld wird seit einer Woche das Festival-Gelände des Open Air Frauenfeld (OAFF) vorbereitet. Die Crew ist unter Zeitdruck. Sie hat für den Aufbau eine Woche weniger Zeit als in vorangehenden Jahren. Denn: Vor dem OAFF findet das eintägige Rock-Festival Out in the Green statt. Ein Rundgang über das Gelände.

Trocken und heiss ist es am Montagnachmittag auf der grossen Allmend in Frauenfeld. Über das staubige Feld auf der Pferderennbahn fahren unzählige Bagger und andere grosse Maschinen. Sie sind damit beschäftigt, das Areal in ein Festival-Gelände zu verwandeln. Denn: Bereits in zwei Wochen findet dort das grösste Hip-Hop-Festival Europas statt – das Open Air Frauenfeld. Sandro Keller ist für den Aufbau des Festivals zuständig. Er führt unter der prallen Sonne über das Gelände und sagt:

«Heute kommt ein Lastwagen nach dem anderen auf das Gelände.»

Am Montag war der Hauptanliefertag für die Bühne. 100 Personen waren mit dem Aufbau beschäftigt. «45 allein nur für die Bühne», sagt Keller. Diese sei mit rund 15 Sattelschleppern angeliefert worden. Früher habe man eine Bühne mit einer vorderen Bühnenöffnung von 18.5 Metern gehabt. 45 Tonnen konnte ins Dach gehängt werden. «Metallica braucht aber 26,5 Meter Bühnenöffnung und 90 Tonnen Belastungskapazität im Bühnendach.» Deshalb musste eine spezielle Konstruktion her.

Nur zweieinhalb Wochen Zeit für Aufbau

Metallica spielt am Open Air Frauenfeld? Nicht ganz. Eine Woche vor dem Open Air findet auf dem selben Areal erstmals nach 20 Jahren das eintägige Rock-Festival Out in the Green statt. Die Crew, die für den Aufbau zuständig ist, steht deshalb unter Zeitdruck. Sie muss das Gelände nun bereits innerhalb von zweieinhalb Wochen, anstelle von dreieinhalb Wochen, ready machen.

«Wir sind seit letztem Montag mit dem Aufbau beschäftigt. Wir haben letzte Woche bereits 3500 Arbeitsstunden gemacht», so Sandro Keller. Es sei schon viel aufgebaut. Ein Blick über das Areal bestätigt diese Aussage. Bühne und Skyline nehmen Form an. Auch Foodcorner, Fabrik und die dritte Bühne sind schon aufgebaut. Ansonsten sieht es aber noch ziemlich kahl und staubig aus.

«Es ist noch schwierig, sich vorzustellen, was alles noch kommt. Am Festival sieht es dann ganz anders aus.»

Es befände sich wirklich noch alles im Rohbau. So ist von der Skyline, dem Markenzeichen des Open Airs, beispielsweise erst der riesige Gerüstbau zu sehen. Zusammengebaut wurde es ausserhalb der Rennbahn, aus Rücksicht auf das Pferderennen am Wochenende. «Heute Morgen wurde dann alles mit zwei riesigen Kranen bereitgemacht.»

Am Gerüst werden später LED-Screens hängen. Dieses Jahr seien doppelt bis dreimal so viele Screens im Einsatz. Keller verratet nur so viel:

«Das mit den LEDs wird dieses Jahr eine richtig coole Geschichte.»

Kleine Container für Künstlerinnen und Künstler

Direkt neben der Skyline wird am Montagnachmittag die Bühne aufgebaut. Etwas weiter südlich stehen bereits Zelte, die später von den Künstlerinnen und Künstlern genutzt werden, wie etwa der Backstage-Bereich. Der Blick ins Innere ist aber ernüchternd.

Container, in denen sich die Acts aufhalten werden, stehen im grossen, weissen Zelt auf einem Holzboden. Sie wirken ziemlich klein, was auch Sandro Keller zugibt. Er meint jedoch: «Mit Teppich, Himmel, Licht und Catering sieht es hier später ganz anders aus.»

Geheime Bereiche und grosse Antennen

Direkt neben dem Backstage-Bereich entsteht der geheime Überraschungsort «Unforeseen» von Red Bull. «Es wird wieder etwas sehr Spezielles geben, lassen wir uns überraschen.»

Ein Blick den geheimen Backstage-Bereich «Unforseen» von Red Bull am OAFF 2019. Bild: Andrea Stalder

Sandro Keller führt weiter über das Gelände, vorbei am VIP-Bereich, der Foodmeile und dem Rohbau des Snipes-Merchandise-Shops. Auf dem Gelände, das ebenfalls noch sehr leer wirkt, sticht die grosse Handyantenne heraus.

«Wir haben eine recht intensive Handynutzungsgruppe. Wir brauchen deshalb sehr starke Signalverstärker.»

Weiter geht es vorbei an der Fabrik und der dritten Bühne. Auch das Zelt der Migros-Filiale und des Camping Upgrade C stehen schon. «Die letzten Schrauben werden wir am Dienstagabend hineindrehen, bevor das ‹Out in the Green› stattfindet. Die letzten WC-Container kommen einen Tag vor dem Anlass. Am Schluss ist immer viel los», sagt Sandro Keller. Sobald das Gelände für die Open Air-Gäste eröffnet ist, kehrt für die Aufbau-Verantwortlichen dann aber etwas Ruhe ein.