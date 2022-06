Auf der grossen Allmend in Frauenfeld wird seit einer Woche das Festival-Gelände des Openair Frauenfeld (OAFF) vorbereitet. Die Crew ist unter Zeitdruck. Sie hat für den Aufbau eine Woche weniger Zeit als vorangehenden Jahren. Denn: Vor dem OAFF findet das eintägige Rock-Festival Out in the Green statt – zum ersten Mal seit 20 Jahren. Derzeit sind die Arbeiter vor Ort mit dem Aufbau der riesigen Bühne beschäftigt. Ein Rundgang über das Gelände.