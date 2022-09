Fragen und Antworten Verzögerung, Nachtragskredit und Spatenstich: Warum Frauenfelder Tierkörpersammelstelle fast doppelt so teuer ist wie zunächst angenommen Am Freitagnachmittag ist der Baustart für die neue Tierkörpersammelstelle der Stadt Frauenfeld bei der Kläranlage erfolgt, die nach Verzögerungen deutlich mehr kostet als zunächst angenommen. Hier gibt's Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Mit goldener Schaufel Druck um sich werfen: Lia Meier (BHA-Team), Stephan Winkler (Amt für Hochbau und Stadtplanung), Aldo Ambrosio und Domenik Ruf (beide Architekturbüro Weber und Partner), Stadtrat Andreas Elliker, Michael Schröder und Robert Scherzinger (AHS) sowie Edi Schmid (BHA-Team). Bild: Samuel Koch

Sie dient der sachgerechten Entsorgung von toten Tieren. Jährlich werden in der Frauenfelder Tierkörpersammelstelle neben der Abwasserreinigungsanlage (Ara) auf der Allmend rund 130 Tonnen Kadaver abgegeben, sowohl aus der Stadt als auch aus umliegenden Gemeinden zwischen Matzingen und Eschenz. Für Kadaver von über 200 Kilogramm ist die Tierkörpersammelstelle drei Mal wöchentlich geöffnet, Kleintiere wie etwa Haustiere können im 24-Stunden-Einwurf abgegeben werden, die schliesslich allesamt in der Verwertungsanlage in Bazenheid landen. Auf der Website bittet die Stadt Frauenfeld, Kadaver abzugeben und nicht anderweitig zu entsorgen. Dazu steht:

«Auf keinen Fall im Wald vergraben, in Gewässer werfen oder dem Haushaltkehricht mitgeben!»

Tierkörpersammelstelle Frauenfeld Sammelstelle für Stadt Frauenfeld und Gemeinden Gachnang, Felben-Wellhausen, Herdern, Hüttlingen, Hüttwilen, Matzingen, Müllheim, Neunforn, Stettfurt, Thundorf, Uesslingen, Warth-Weiningen und Eschenz.

Die Frauenfelder Tierkörpersammelstelle mit Baujahr 1976 ist in die Jahre gekommen, weist laut Botschaft des Stadtrates «einen sehr hohen Sanierungsbedarf» auf und verfügt daher nur noch über eine Betriebsbewilligung bis 2027. «Die Kälteanlage hat die Lebensdauer schon überschritten», sagt Stephan Winkler, Bereichsleiter Projektierung und Bau beim städtischen Amt für Hochbau und Stadtplanung (AHS), beim Spatenstich am Freitagnachmittag. Daher hat der Stadtrat dem Gemeinderat für einen Neubau zwei Kreditbegehren gestellt, zunächst für 1,2 Millionen Franken, dann einen Nachtragskredit für 650'000 Franken.

Visualisierung des geplanten Neubaus der Tierkörpersammelstelle. Bild: PD

Nachdem der Gemeinderat im Herbst 2020 den ersten Kredit bewilligte, ist bekannt geworden, dass dem AHS bei der Schätzung der Grobkosten ein Fehler unterlaufen ist. Einzelne Positionen für Heizung, Lüftung, Kälteanlagen sowie Sanitär- und Krananlage und Kunstharzböden, Wände in Nasszonen sind als Teil des Kubikmeterpreises ausgewiesen worden. Sie hätten zusätzlich zu diesem Preis aufgeführt werden müssen. Zudem haben sich die Kosten für Honorare sowie für Betriebseinrichtungen, Umgebung, Baunebenkosten, Reserve und Ausstattung erhöht. Deshalb wurde im Februar der Nachtragskredit notwendig.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Bau und Werke beantragte vor der Sitzung zum Nachtragskredit die Rückweisung des Geschäfts. Der damalige GPK-Präsident Stefan Geiges sagte, dass der ursprünglich bewilligte Kredit für einen Neubau reichen würde. Der zuständige Stadtrat Andreas Elliker entschuldigte sich für die Fehler und meinte:

Andreas Elliker, Stadtrat und Vorsteher Departement Bau und Verkehr. Bild: Samuel Koch

«Auch der Stadtrat ist nicht glücklich ob des Zusatzkredits.»

Der Gemeinderat versenkte an seiner Sitzung im April den Rückweisungsantrag der GPK mit 22 Nein-gegenüber 10 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen. Ein deutliches Ja resultierte schliesslich zum Nachtragskredit, womit die Stadt grünes Licht für den Baukredit von gesamthaft 1,85 Millionen Franken erhielt.

Stadtrat Elliker betont beim Spatenstich am Freitag mit allen involvierten Planern, wie wichtig es sei, das in die Jahre gekommene Gebäude mit einem Neubau zu ersetzen, um einerseits alles gegen Tierseuchen zu unternehmen und die Anlage andererseits auch energietechnisch auf den neusten Stand zu bringen. Der Biolandwirt sagt:

«Meinen persönlichen Bezug zu dieser Anlage habe ich nicht gerne, weil ich hier jeweils ein totes Kalb abgeben muss.»

Der einfache Stahlbau liefert mit Fotovoltaikanlagen jährlich knapp 40'000 Kilowattstunden Strom, was dem Verbrauch von rund zehn Einfamilienhäusern entspricht. Robert Scherzinger als neuer Leiter des AHS freut sich ebenso wie Elliker und Winkler sowie alle involvierten Planer vom BHA-Team und vom Architekturbüro Weber und Partner über den jetzigen Baustart.

Geht alles nach Plan, steht der Rohbau mitsamt Dach bis zu Weihnachten. «Ohne Lieferengpässe ist die Übergabe an den Werkhof als Nutzer im März geplant», sagt Winkler. Nach der Züglete vom bisherigen ins neue Gebäude, folgt der Abbruch der alten Tierkörpersammelstelle.