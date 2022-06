Fräuli und Leuli Pfingstcup: Frauenfeld fördert den Fussballnachwuchs Am Pfingstmontag haben die D, E, F- und G-Junioren und die Juniorinnen FF15 und FF12 ihr Fussballkönnen unter Beweis gestellt. Bei trockenen Temperaturen spielten die jungen Kicker ihre Gruppen- und Finalspiele.

Sinem Kisacik und Livia Haas. Bilder: Manuela Olgiati

Am Pfingstmontag haben die D, E, F- und G-Junioren und die Juniorinnen FF15 und FF12 die Kleine Allmend gestürmt. Bei trockenen Temperaturen spielten die jungen Kicker ihre Gruppen- und Finalspiele. Eine Welle der Sympathie für die Kicker kam von Eltern, Trainern und Angehörigen. «One Team, one Spirit» schwärmt Markus Frei, der Präsident des FC Frauenfeld vom legendären Sportanlass. Über 600 Junioren und Juniorinnen ab fünf Jahre waren an der 42. Ausgabe mit grosser Spielfreude am Ball. Pfingstcup-OK-Chef Angelo Iorio ist «begeistert», dass sich 40 Teams, davon sieben Mädchenteams anmeldeten. Sabrina Studer vom Vorstand FC Frauenfeld sagt: «Ich freue mich über die strahlenden Kinderaugen.» Die beiden Brüder, Santiago und Damian Meireles aus Frauenfeld finden Fussballspielen den besten Sport, den es gibt. Der gleichen Meinung sind die beiden Fussballspielerinnen vom FC Schlieren. Die Verteidigerin Sinem Kisacik hebt die Teamarbeit auf dem Fussballfeld hervor. Kollegin, Livia Haas, die Spielerin im Mittelfeld will gut spielen und vor allem gewinnen. Denn es gab tolle Preise.