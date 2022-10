Finanzen Es braucht schneller mehr Reserven: Deshalb sollen im Alterszentrum Park in Frauenfeld die Pensionspreise und auch die Betreuung teurer werden Die Teuerung, die allgemeine Kostensteigerung, der Fachkräftemangel und massive Investitionen in der baulichen Infrastruktur: Das sind alles Gründe, wieso der Gemeinderat die Pensionstarife im städtischen Alterszentrum Park innert Jahresfrist ein weiteres Mal erhöhen soll.

An der Einfahrt zum Alterszentrum Park an der Zürcherstrasse. Bild: Mathias Frei

Alles wird immer teurer. Diese Entwicklung macht auch vor dem Altwerden nicht Halt. Das hat in diesem Fall aber seine Gründe. So sollen die Pensionspreise und die Betreuungstaxe im städtischen Alterszentrum Park (AZP) auf das kommende Jahr steigen. Das beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, der das Geschäft in der November- und in der Dezembersitzung behandeln wird. Der Stadtrat schreibt in der Botschaft:

«Bewohnende werden durch die beantragten Tariferhöhungen spürbar belastet; dies lässt sich nicht vermeiden.»

Elsbeth Aepli Stettler, Stadträtin und Departementsvorsteherin Alter und Gesundheit. Bild: PD

Immerhin könne davon ausgegangen werden, dass auch AHV-Renten der Teuerung angepasst werden. Konkret sollen die Pensionspreise in den Häusern Ergaten und Talbach für Einerzimmer um zwölf (renoviert) respektive sieben Franken (noch nicht renoviert) pro Person und Tag steigen.

Bei Zweierzimmern sind es sieben respektive fünf Franken mehr pro Person und Tag. Im Haus Talbach soll die Wohnung (für zwei Personen) um 20 Franken pro Tag teurer werden. Der Pensionspreis für ein Einerzimmer im Betreuten Wohnen soll um einen Fünfliber erhöht werden. Zudem steht der Antrag auf Anpassung der Betreuungstaxen Ergaten und Talbach ebenfalls um einen Fünfliber auf 39 Franken.

Die Tariferhöhung vor einem Jahr hat sich bereits überholt

Das Problem: «Die aktuellen Pensionstaxen decken ohne die Tariferhöhungen die realen Kosten der Infrastruktur und Hotellerie-Leistungen nicht mehr ab.» Just vor einem Jahr gab es die letzte Botschaft zur Erhöhung der Pensionspreise. Die damaligen stadträtlichen Anträge gingen im Gemeinderat klar durch. Die Massnahme sei schmerzlich, aber unaufschiebbar, war der Tenor durch alle Fraktionen. Schon in der damaligen Botschaft wies der Stadtrat darauf hin, dass mit weiteren Tariferhöhungen zu rechnen sei. In der Botschaft heisst es:

«Allerdings wurde damals davon ausgegangen, dies werde erst bei zunehmendem Sanierungsbedarf notwendig.»

Zwischenzeitlich habe sich aber gezeigt, dass aufgrund der sich abzeichnenden Investitionen (Ersatzbau, Sanierungen ab etwa 2030) bereits heute damit begonnen werden müsse, grössere Rücklagen zu bilden. Zudem seien aufgrund der aktuell engen finanziellen Situation der Stadt «umfangreiche Finanzierungsbeiträge aus Steuergeldern nicht realistisch».

Das AZP-Areal aus der Luft. Bild: Olaf Kühne

Ab 2030 ist mit massiven Investitionen zu rechnen

Einerseits sind es die Personalkosten, die drücken. Andererseits ist eine allgemeine Kostensteigerung zu beobachten, ausgelöst durch Rohstoffknappheit und die steigenden Energiepreise. Das Personal bekommt aufgrund der Teuerung erstmals seit 2011 einen Teuerungsausgleich, damit das AZP weiterhin attraktiv als Arbeitsort bleibt. Mehrkosten für das Budget 2023 generiert auch das Thema des Fachkräftemangels. Langfristig noch stärker schenken die baulichen Sanierungsmassnahmen ein. Der Stadtrat schreibt:

«Nach jetzigem Stand ist, gemäss groben Schätzungen des Amtes für Hochbau und Stadtplanung, ab dem Jahr 2030 mit Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbetrag zu rechnen.»

Bernhard Liepelt, AZP-Zentrumsleiter. Bild: Mathias Frei

Diese Kosten müssen über die Pensionspreise und die Betreuungstaxe refinanziert werden. Die Pflegetaxe refinanziert nur den reinen Pflegeaufwand. Mit den neuen Tarifen bewegt sich das AZP im Vergleich zu anderen Institutionen in der Region eher im mittleren bis oberen Kostenbereich. Jedoch werden aufgrund der Kostensteigerung auch andere Heime noch nachziehen müssen mit ihren Tarifen.

Mehreinnahmen für mehr Ausbildungsplätze

Ähnlich sieht es bei der Erhöhung der Betreuungstaxe aus. Die entsprechenden Mehreinnahmen machen es laut Stadtrat möglich, die bisherige Qualität in der Betreuung aufrechtzuerhalten. Denn die Betreuungssituationen seien komplexer und deshalb personalintensiver geworden, nicht zuletzt im Bereich der Psychogeriatrie. Zudem will das AZP mit diesen Einnahmen auch mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.

Das Haus Talbach des Alterszentrums Park. Bild: Andrea Stalder

Die Spezialfinanzierung, die in der Rechnung 2021 mit 142'000 Franken im Minus steht, soll mit jährlichen Gewinnen von rund 200'000 Franken mittelfristig wieder auf eine Million im Plus steigen. Die Teilrechnung Ergaten-Talbach weist einen Umsatz von rund 17,5 Millionen Franken aus. Der Stadtrat schreibt:

‹Die angestrebte Rücklage von einer Millionen Franken ist sicher nicht überhöht.›