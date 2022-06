Festival Kriegsrhetorik, Bier auf Ex und eine geglückte Fünf-Finger-Herzmassage: Die Rezension zum Out in the Green Frauenfeld Sabaton und Five Finger Death Punch gelang die Wiederbelebung der Rockmusik auf der Frauenfelder Allmend. Das Out in the Green 2022 avancierte trotz Metallica-Absage zu einem rauschenden Metal-Fest.

Bassgitarrist Pär Sundström der schwedischen Heavy-Metal-Band Sabaton und Five-Finger-Death-Punch-Leadsänger Ivan Moody. Bild: Tobias Garcia/SGT

Ob die Fans sich morgens in ihrem Kleiderschrank noch kurz umdisponieren konnten oder sich am Merchandise-Stand neu eingedeckt mussten, bleibt ungewiss. An Sabaton-Shirts mangelte es am Mittwoch auf der Frauenfelder Allmend jedenfalls nicht. Als die vier langhaarigen Schweden mit ihrem kurz geschorenen Leadsänger auf die Bühne zottelten, wirkte die Band zwar noch ein wenig unterkühlt. Sie taute jedoch schnell auf, nachdem das erste Bier auf Ex getrunken war und die tosende Menschenmenge bereits beim ersten Song um die Wette headbangte.

Ganz in Power-Metal-Manier woben die zwei Gitarren dabei zusammen mit dem stoischen Bassspieler eine epische Klangkulisse, welche vom Double-Bass untermauert wurde. Gewöhnungsbedürftig waren dabei die Songtexte und Bühnenaufmachung: Krieg, Heroismus, Tod und Zerstörung scheinen die Lieblingsthemen von Sabaton zu sein. So war um das Schlagzeug ein Schützenpanzer aufgebaut und zwischen den Songs durfte es nicht an Kanonenschüssen, Fliegeralarm und Giftgasangriffen fehlen.

Kriegslüsterne Liedtexte

Glücklicherweise war das einzig Grüne in der Luft der Duft von Cannabis, und die kriegslüsternen Liedtexte schwappten nicht auf das Publikum über – dieses klatschte brav mit, anstatt sich in einem Moshpit an die Gurgel zu gehen. Blendete man die Kriegsrhetorik aus, verlor man sich schnell in den kristallklaren Gitarrenriffs und den mächtigen Stimmen der Bandmitglieder, welche zeitweise einem Shanty-Chor glichen.

Ein kurzer, wehleidiger Stich ging durch die Zuhörermenge, als Leadsänger Joakim «Jocke» Brodén sich eine Gitarre umhängte, einen Metallica-Song anstimmte und ihren Vorbildern Tribut zollte. Spätestens, nachdem Five Finger Death Punch die Bühne betreten hatten, war jedoch klar, dass es an diesem Abend an Druck aus den Lautsprechern nicht mangeln sollte. Vorbei war es mit dem gemeinschaftlichen Metal-Knabenchor.

Leadsänger Ivan Moody riss sich mit Schlagring am Mikrofon und Totenkopf am Stativ die Bühne unter den Nagel und verwandelte die Allmend in ein Tollhaus.

Ganz Showman wechselte er dabei gefühlt nach jedem zweiten Song das Outfit, spielte mal den verrückten Joker, mal den Orator, welcher die Menge einpeitschte. An Stimmgewalt fehlte es ihm dabei nicht und von der Ballade bis zu gutturalen Kehlgesängen lockte er alles aus seinen Stimmbändern hervor, was ging.

Schlagzeugsolo als wohltuende Abwechslung

Ein wenig Mitleid kam dabei zwischenzeitlich mit Leadgitarrist Andy James auf, der praktisch bei jedem Song ein Solo von den Saiten reissen musste und sich dabei jeweils zu übertrumpfen versuchte. Da kam das Schlagzeugsolo von Drummer Charlie Engen wie eine Wohltat daher. Gleichzeitig machte er klar, weshalb Metal-Schlagzeuger jeweils die grössten Sets auf die Bühne schleppen – vom kleinsten Cymbal bis zu den beiden Basstrommeln wurde alles durchgerüttelt. «Burn Motherfucker, Burn» stimmten die eingeheizte Menge daraufhin von den vordersten Reihen bis hoch zu VIP-Tribünen mit ein.

Abrupt endete das Spektakel dann plötzlich bereits um 22.15 Uhr. Ein wenig länger hätte es der Nacken beim Headbangen sicher noch ausgehalten.