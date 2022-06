Festival «Ein grosser Schock für uns»: Das sagen die Veranstalter von Out in the Green in Frauenfeld nach der Metallica-Absage Keine 24 Stunden vor dem geplanten Auftritt sagt die US-Metalband Metallica das Konzert auf der Grossen Allmend am wiederbelebten Out in the Green ab. Eine Person aus der «Metallica-Familie» ist coronapositiv. Für die Veranstalter bedeutet diese Nachricht organisatorischen Mehraufwand und ein Loch in der Kasse.

Die legendäre US-Metalband Metallica während eines Konzerts in Las Vegas: Gitarrist Kirk Hammett, Schlagzeuger Lars Ulrich, Frontmann James Hetfield und Bassist Robert Trujillo. Bild: Getty Images/

Ethan Miller (25. Februar 2022)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erreichte die Hiobsbotschaft die Veranstalter. Die US-amerikanische Metalband Metallica, die am Mittwochabend Headliner gewesen wäre am Out-in-the-Green-Festival auf der Grossen Allmend, muss ihren Auftritt absagen. Die Band lässt in einer Stellungnahme verlauten:

«Schweren Herzens müssen wir bekanntgeben, dass wir leider nicht in Frauenfeld auftreten können, weil ein Mitglied der Metallica-Familie trotz strengster Hygienemassnahmen positiv getestet wurde auf Covid-19.»

Man bedauere ausserordentlich, die Fans enttäuschen zu müssen. Es sei aber feste Absicht, so bald wie möglich in der Schweiz aufzutreten. Man arbeite daran, einen neuen Termin zu planen. Der Gig von Metallica wäre das einzige Schweizer Konzert gewesen. Die Veranstalter hatten für das Revival des legendären Out in the Green mit rund 35'000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

Unbekannt, ob ein Bandmitglied coronapositiv ist

Veranstalterin ist die Frauenfelder First Event AG, die auch erfolgreich das Open Air Frauenfeld, das grösste Hip-Hop-Festival Europas, durchführt. Das eintägige Rock- und Metal-Open-Air wäre denn auch der Aufgalopp gewesen für das Open Air Frauenfeld, das eine Woche später startet. Festival-Mediensprecher Joachim Bodmer sagt am Mittwochvormittag auf Anfrage:

Joachim Bodmer, Festivalmediensprecher. Bild: Andrea Stalder

«Die Absage ist ein grosser Schock für uns. Wir dachten, dass wir nach zwei Jahren Pandemiepause über dem Berg seien.»

Ob es sich bei der coronapositiven Person um ein Bandmitglied handelt oder um jemanden aus dem engeren Umfeld von Metallica, weiss Bodmer nicht. Fakt ist aber, dass die Absage des Headliners nun ziemlich viel Arbeit mit sich bringt – und voraussichtlich auch ein Loch in die Kasse reisst.

Der neue Auftrittsplan. Bild: PD

Für einen derartigen Fall verfüge man über keine Versicherung. Auf jeden Fall werde man nun den Auftrittsplan anpassen, die Zeiten würden nach hinten verschoben. Das heisst: Die US-Metaller von Five Finger Death Punch, die ab 19.15 Uhr auf der Bühne hätten stehen sollen, avancieren nun zum neuen Headliner.

Video: Youtube

50 Franken am Festival oder den ganzen Ticketpreis zurück

Bodmer sagt: «Es ist absolut unrealistisch, in dieser kurzen Zeit einen gleichwertigen Ersatz für Metallica zu finden.» Er bedauert die Absage ausserordentlich. Besucherinnen und Besucher, die trotzdem das Festival besuchen, würden eine Rückerstattung von 50 Franken erhalten. Wer aufgrund des Umstands auf die Festivalteilnahme ganz verzichtet, bekomme den Ticketpreis von den jeweiligen Vorverkaufsstellen rückerstattet.

Nach der Metallica-Absage bieten die Organisatoren drei Optionen an. Bild: Samuel Koch

Ob es in naher Zukunft einen zweiten Anlauf für ein Metallica-Konzert in Frauenfeld geben wird, kann Bodmer zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. «Wir würden uns natürlich freuen, wenn es klappt.»

Wolfgang Sahli, VR-Präsident First Event AG. Bild: Andrea Stalder

Dass das Out in the Green auch ohne Metallica stattfinden soll, habe man gemeinsam mit den anderen Künstlern entschieden, auch um nach über zwei Jahren des Stillstands ein leidenschaftliches Zeichen für Livemusik zu setzen, sagt Bodmer. «The show must go on.» Das lassen Wolfgang Sahli, VR-Präsident der Veranstalterfirma, und Live-Nation-Geschäftsführer Andre Lieberberg in einer Medienmitteilung verlauten. Jetzt gelte es, in dieser schwierigen Situation Flagge zu zeigen.