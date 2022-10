Festival Definitiv kein Out in the Green im Jahr 2023: So könnte es in Frauenfeld weitergehen Nach dem Revival des Rockfestivals Out in the Green im Sommer kehrt es nächstes Jahr definitiv nicht zurück. Die Frauenfelder First Event AG will das Festival nebst dem Hip-Hop-Open-Air ab 2024 zurück auf die Allmend bringen. Das letzte Wort hat die Armee.

Rockfans verfolgen das Konzert der schwedischen Band Sabaton. Bild: Tobias Garcia (Frauenfeld, 29. Juni 2022)

Nach 20 Jahren Abstinenz ist diesen Sommer mit dem Out in the Green (OITG) die Rockmusik zurück auf die Frauenfelder Allmend gekehrt. Nächstes Jahr dröhnen aus den Boxen nur mehr Beats und Bässe, keine Gitarrenriffs und mächtige Stimmen. Die First Event AG als Veranstalterin der beiden diesjährigen Grossanlässe, die innert weniger Tage über die Bühne gegangen sind, teilt durch Mediensprecherin Julia Suter auf Anfrage dieser Zeitung mit:

«Aufgrund von unterschiedlichen Abklärungen und Verhandlungen wird das OITG nächstes Jahr aussetzen.»

Wie es 2024 mit dem Event weitergeht, könne erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Zurzeit werde intern evaluiert, wie und in welcher Form der Event in den kommenden Jahren stattfinden kann. Die First Event AG gibt sich zuversichtlich. «Wir sehen Zukunftschancen in dieser Art von Veranstaltungen», meint Suter.

Das OITG als Konzerttag eine Woche vor dem mehrtägigen Open Air Frauenfeld bezeichnet sie trotz grosser finanzieller Einbusse und eines Verlusts von einem mittleren sechsstelligen Betrag als gelungen. «Trotz der kurzfristigen Absage des Headliners Metallica war es toll zu sehen, wie die Veranstaltung auch ohne Metallica gut ankam und trotzdem viele Fans kamen», erläutert Suter. Insgesamt strömten nicht, wie zunächst erwartet, 36'000 Fans, sondern lediglich 25'000 Rockfans nach Frauenfeld.

Behördliche Abklärungen erst mit konkreten Plänen

Eine Anfrage bei der Armasuisse als Grundeigentümerin der Grossen Allmend mit ihrem Waffenplatz sei derzeit keine hängig. «Sobald wir konkretere Pläne für 2024 und die folgenden Jahre ready haben, werden wir die entsprechenden behördlichen Abklärungen in Angriff nehmen», meint Suter.

Felix Keller, Waffenplatzkommandant Frauenfeld. Bild: PD

Eine finale Bewilligung ausstellen muss die Stadt Frauenfeld. Ob es nebst dem Open Air Frauenfeld einen weiteren Grossanlass auf der Allmend gibt oder nicht, entscheidet grundsätzlich die Armasuisse als Immobilienverwalterin der Schweizer Armee als Grundeigentümerin. Waffenplatzkommandant Felix Keller sagt:

«Wir haben klar die Haltung, dass es auf der Allmend keine zusätzlichen, regelmässig wiederkehrenden Grossanlässe gibt.»

Armasuisse habe mit der First Event AG bereits für diese Saison vereinbart, dass das OITG auf dem Areal des Waffenplatzes nur einmalig durchgeführt wird. Jahr für Jahr einen zusätzlichen Grossanlass durchzuführen, erachtet er deshalb als unrealistisch.

Die Erholung des Geländes sowie die Nutzung der Militärtruppen stünden im Vordergrund, vor allem mit dem aktuellen Ausbau der Kaserne Auenfeld. Ob es ab 2024 wieder ein zusätzliches Rockfestival geben wird, ist daher fraglich. Noch im Sommer sagte Keller auf Anfrage: «Wir sind zurückhaltend, stehen aber für Diskussionen gerne offen.»