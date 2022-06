Festival Ausgelassene Stimmung und Defizit wegen Metallica-Absage: Durchzogene Bilanz für Out in the Green Frauenfeld Nach der Absage von Headliner Metallica pilgerten am Mittwoch noch 25'000 Rockfans auf die Allmend zum Out in the Green. 11'000 Personen haben ihr Ticket zurückerstatten lassen, weshalb für den Veranstalter unter dem Strich rote Zahlen resultieren.

Trotz der kurzfristigen Absage des Headliners Metallica aufgrund eines Coronafalls in der Entourage der Band strömten am Mittwoch über 25’000 Rockfans ans Out in the Green nach Frauenfeld. Ursprünglich wurden rund 36’000 Tickets für das Festival verkauft. Entsprechend haben rund 11’000 Käuferinnen und Käufer ihr Ticket nach der Absage des Headliners retourniert, wie die First Event AG am Donnerstagmorgen mitteilt.

Über die Höhe des aus der Absage resultierenden Defizits kann der Veranstalter noch keine konkreten Angaben machen. Auf der imposanten Panoramabühne spielten neben der schwedischen Rockband Sabaton auch die US-Amerikaner Five Finger Death Punch, Fever 333 sowie die beiden Schweizer Lokalhelden Eluveitie und Chaoseum. Nebst den Bands hätten das schöne Wetter und das grosse Angebot an Essens- und Getränkeständen für eine ausgelassene Stimmung auf dem Festivalgelände gesorgt.

Keine nennenswerten Zwischenfälle

Auch aus Sicht der Kantonspolizei Thurgau verlief das Festival friedlich. Es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Von Mittags bis kurz nach Mitternacht war die Kantonspolizei Thurgau mit Patrouillen auf der Allmend und auf den Strassen im Einsatz. Das Festival verlief friedlich, es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Der An- und Abreiseverkehr verlief ohne grössere Verkehrsbehinderungen. (red)