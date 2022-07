Ernte Der Reiz des Unbekannten – Obstbauer Thomas Lehner setzt in Braunau auf Kirschen auch wenn diese in der Region keine Selbstverständlichkeit sind Es ist Hochsaison. Das bedeutet, dass sich auf dem Hof in Braunau von Thomas Lehner und seinem Team von 25 Helferinnen und Helfer alles um die Ernte dreht. Dabei kann Lehner auf eine zufriedenstellende Kirschernte zurückblicken und das, obwohl es keine Selbstverständlichkeit ist, dass die süssen Früchte im Hinterthurgau wachsen. Lehner ist einer der wenigen Obstbauern in dieser Region.

Thomas Lehner bei der Ernte der Kirschen in Braunau. Bild: Michel Canonica

Yuma liegt unter dem Gartentisch von Thomas Lehner. Neugierig kaut der Labrador-Berner Sennenhund auf einem ausgebuddelten Stein. Er lässt nach einiger Zeit davon ab und döst unter Vogelgezwitscher und dem Bimmeln von Kuhglocken ein. Abwechselnd schieben sich Wolken vor die Sonne. Das Wetter hat sich leicht abgekühlt. Über Lehners Gesicht zieht sich ein Lächeln. Ja, für diese Region sei das Wetter alles andere als ideal für Kirschen. Es ist ein Risiko, aber auch eine Chance und genau das reizte den Obstbauern. Denn vor rund 25 Jahren begannen er, sein Vater und sein Bruder Niederstamm-Kirschbäume zu pflanzen.

Durch stetiges Ausprobieren verbesserten sie sich kontinuierlich. Und heute kümmert sich Lehner und sein Team um bis zu über 10’000 Obstbäume. Die Erntesaison startet im Mai gleichzeitig mit den Erdbeeren. Diese ist nicht nur Lehners Lieblingsfrucht, sondern bedeutet für ihn immer auch die Vorfreude auf die Vielfalt. Denn noch bis Mitte Woche werden Kirschen geerntet. Der Obstbauer setzt dabei auf die Kordia. «Diese Kirschsorte ist aber eine kleine Diva», kommentiert er schmunzelnd, denn Frost setzte der Kirschsorte schnell zu. Doch die herzförmige Form und der Geschmack, sei den Aufwand allemal wert.

Fast eine Familie

Aktuell arbeiten bis zu 25 Personen bei der Ernte mit. In Lehners Team arbeiten einige Mitarbeitende aus Polen und Rumänien. Viele seien dabei bereits schon zur 14. Saison auf dem Hof. Man kenne sich und sei schon fast wie eine grosse Familie.

Lehners langjährige Mitarbeitende bei der Kirschernte. Bild: Michel Canonica

Doch das Ernten ist harte Arbeit. Um die Niederstämme vor Hagel und allzu viel Nässe zu schützen, sind die Bäume von Planen überdacht. Dennoch schütze das immer nur bedingt, denn vor allem im letzten Jahr zog sich die schlechte Ernte wie ein roter Faden durchs Jahr. Lehner merkt an:

«Ich hatte wirklich einige schlaflose Nächte.»

Doch dieses Jahr sei es wieder besser, auch wenn die Wasserknappheit der Landwirtschaft zusetze. Doch Lehner hat vorgesorgt und bereits vor zehn Jahren einen Teich gebaut. Dieser wird von Grundwasser und angesammeltem Regenwasser gespiesen und kommt bei der Bewässerung seiner Plantagen zum Einsatz.

Keine einfachen Erntebedingungen

Doch die warmen Temperaturen setzen auch den Mitarbeitenden zu, denn unter der schützenden Abdeckung könne es schnell bis zu 40 Grad warm werden. Darum starten die Erntearbeiten jeweils um sechs Uhr am Morgen. Ebenfalls sei es gemäss Lehner für die Kirsche von Vorteil, wenn es zum Zeitpunkt der Ernte noch nicht so warm, sei. Denn je frischer die Temperaturen, desto besser für den Geschmack der Frucht. Darum, sobald die Kirschen geerntet sind, werden sie gekühlt, bevor sie weiter für den Versand verarbeitet werden.

Aktuell steht die Ernte der Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren auf dem Plan. «Die Heidelbeere ist momentan eine absolute Trend-Beere» meint der Obstfachmann.

«Es gibt ja praktisch kein Kochmagazin oder keinen Instagram Food-Blog, bei dem diese nicht abgebildet ist.»

Aber generell würden Beeren im Trend liegen. Ein Trend, den Lehner nicht gleich bemerkte.

Der grösste Luxus

Für Lehner war früh klar, er wollte Landwirt werden. Dabei faszinierten ihn besonders die Kühe und die grossen Maschinen. Obstbäume waren nebensächlich. Doch durch seinen Onkel der als Obstbauberater arbeitete, seinen Vater und seinen Bruder, die ein Interesse für Obstbäume hatten, entwickelte sich dieses auch bei ihm. Ganz besonders loderte dieses Feuer bei ihm auf, als er für ein Austauschsemester auf einer Farm in Kanada mitarbeitete.

«Dort ass ich jeden Morgen einen Pfirsich direkt ab Baum.»

Und noch heute zählt Lehner das zu seinem grössten Luxus. «Während der Erntezeit, Früchte so frisch zu essen, das ist das beste.» Was ihn aber auch fasziniert ist die Möglichkeit überall auf der Welt arbeiten zu können. «Es ist ein grosser Unterschied, ob man ein Land nur bereist oder auch dort arbeitet.» Und ein weiterer Faszinationspunkt sei für ihn auch, die Möglichkeit noch näher am wirtschaftlichen Markt und der Bedürfnisveränderungen beteiligt zu sein.

Kürzlich verteilte Lehner an einem Grossanlass gratis Früchte. Was gut ankam, jedoch sorgt der Anbau immer auch für kritische Stimmen. Warum man denn Pflanzenschutzmittel nutzen müsse. «Ich erkläre dann, dass es für den Witterungsschutz wichtig ist und hilft, dass die Früchte weniger Würmer aufweisen.»

Auch werde er gefragt, ob man nicht eher auf ätherische Öle setzen könne. Lehner meint darauf: «Ich bin immer offen für neue Ideen, aber es muss dann auch funktionieren.» Darum hat Lehner auch einige Bäume, bei denen er Verschiedenes ausprobiert. Denn für Lehner steht fest, stetige Weiterentwicklung und die Annahme von Herausforderungen ist für ihn etwas vom wichtigsten.