Energietechnologie Wegen Unklarheiten bei Tarifhoheit: Neues Frauenfelder Fernwärmereglement muss ungeplante Ehrenrunde einlegen Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Deshalb will der Frauenfelder Gemeinderat nochmals diskutieren, in welchem Rahmen man mit dem neuen Fernwärmereglement Kompetenzen bei der Tarifgestaltung abgibt. Es gibt eine zweite Lesung. Dafür kamen am Mittwochabend die beiden Kredite über insgesamt 40 Millionen Franken für den geplanten Fernwärmeausbau grossmehrheitlich durch.

Das war definitiv nicht so geplant gewesen. Doch jetzt muss das neue Fernwärmereglement in eine zweite Lesung. Zu viele Fragen blieben offen am Mittwochabend in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor den Sommerferien. Wenigstens reicht für die Genehmigung des Reglements über die Errichtung und den Betrieb von Fernwärmeversorgungen die Zustimmung des Gemeinderats. So ist es denn auch nicht integraler Bestandteil der Volksabstimmung vom 25. September, wo es um die beiden Kredite über insgesamt 40 Millionen geht für den Fernwärmeausbau in Frauenfeld-West und der Altstadt.

Ja zum 40-Millionen-Fernwärmeausbau Trotz langwieriger Diskussionen gingen die beiden Kredite für den Ausbau der Fernwärmeversorgungen in Frauenfeld-West (Kostenpunkt: 30,1 Millionen Franken) und in der Altstadt (9,9 Millionen Franken) klar durch (Frauenfeld-West: 32 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung; Altstadt: 33 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung). Ähnlich eindeutig abgelehnt wurde der Antrag einer Minderheit der Fraktion CH/Grüne/GLP auf eine zweite Lesung (4 Ja, 24 Nein, 7 Enthaltungen). Für die effektive Umsetzung braucht es aber noch die abschliessende Genehmigung durch das Frauenfelder Stimmvolk am 25. September. Stefan Geiges, Präsident der Geschäftsprüfungskommission Bau und Werke, sprach vom grössten und wichtigsten Investitionsprojekt in der Geschichte von Thurplus respektive der Werkbetriebe. Während Reto Brunschweiler (FDP) von einer Chance für die Energiepolitik der Zukunft sprach, sagte Nathanael Hug (Mitte), Thurplus habe sich das Vertrauen durch gewissenhaftes Handeln verdient. Ralf Frei (SP) sagte: «Fernwärme stellt für einen grossen Teil der Stadt die Zukunft des Heizens dar.» Und Christian Mader (EDU) lobte die konsequente Fortschreibung der Frauenfelder Energiepolitik. Für Michael Pöll (Grüne) dagegen blieben noch zu viele Fragen unbeantwortet. Vor allem zu Vorhaben im Westen forderte er weitere Daten. Kurt Sieber (SVP) sprach sich gegen beide Vorlagen aus. Der alte Wärmering im Westen sei marode, bevor man Geld in dessen Ausbau investiere, müsse man Alternativen durchrechnen. Und in der Altstadt befürchtete er, dass mit dem Fernwärmeausbau auch gleich die Begegnungszone realisiert werde und dass damit Parkplätze abgebaut würden. (ma)

Der erfolgreiche Antrag von SP-Fraktionspräsident Pascal Frey (20 Ja, 14 Nein, 1 Enthaltung) für eine zweite Lesung bereitete denn auch dem zuständigen Stadtrat Fabrizio Hugentobler kein grosses Kopfzerbrechen. Er sagte:

«Wir können mit einer zweiten Lesung leben, Hauptsache ist, dass wir eine rechtliche Basis bekommen.»

Damit kommt das Reglement frühestens am 24. August wieder zur Beschlussfassung in den Gemeinderat. Es soll den bisherigen Gesetzestext ersetzen, der vor viereinhalb Jahren mit Blick auf den ARA-Wärmering geschaffen worden war. Das neue Reglement soll bestehende und zukünftige Fernwärmeversorgungen regeln und so auch eine Gleichbehandlung von allen Kundinnen und Kunden ermöglichen. Thurplus braucht, so heisst es in der Botschaft, das neue Reglement unabhängig vom Ausgang der September-Volksabstimmung, nämlich «zur Entwicklung von Wärmeprojekten».

Im Reglement anders als in der Botschaft

Pascal Frey störte sich daran, dass das Reglement den Gemeinderat von der Tarifhoheit entbindet. Und er enervierte sich darüber, dass dieser Umstand in der Botschaft zum Reglement falsch dargestellt werde. Eben dort heisst es, dass der Gemeinderat den Tarifrahmen bestimmt. Das sei ja schon eine Änderung der aktuellen Praxis.

«Je nachdem, wie dieser Vorschlag umgesetzt worden wäre, hätte ich mich damit anfreunden können.»

Aber eben: Die Festsetzung des Tarifrahmens durch den Gemeinderat ist im Reglement selber nicht mehr niedergeschrieben. Er sehe nicht ein, sagte Frey, weshalb der Gemeinderat nicht den Tarifrahmen definieren sollte. Die Wärmelieferungen seien langfristig vertraglich geregelt. Es wäre auch möglich, eine Indexierung ins Reglement aufzunehmen. Freys Antrag kam durch, weil er nicht nur von den beiden linken Fraktionen, sondern auch von SVP/EDU Unterstützung erhielt.

Kritik, dass Wirtschaftlichkeit über Ökologie steht

«Unsere Fraktion wird darum dem Reglement grundsätzlich zustimmen», sagte Michael Pöll (Grüne) für die Fraktion CH/Grüne/GLP. Was aber störe, sei das Primat der Ökonomie. Aussagen zu klimapolitischen Zielen suche man vergebens.

«Die Wirtschaftlichkeit für Thurplus wird dagegen gleich mehrmals erwähnt.»

Weniger kritisch zeigte sich der Mitte-Bürgerlich-Block. Stefan Geiges (Mitte) lobte die Zielstrebigkeit von Stadtrat und Thurplus. Um die neuen Fernwärmenetze umsetzen zu können, brauche es eine rechtliche Grundlage. Geiges sagte:

«Je rascher wir entscheiden, umso schneller kann Thurplus handeln.»

SVP-Gemeinderat René Gubler sagte, es sei zwingend und dringend, mit dem Reglement die rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Und er hielt fest, dass es weder eine Anschlusspflicht gebe noch einen Anspruch auf Anschluss. Sandro Erné (FDP) begrüsste, dass für alle Involvierten Rechtssicherheit kommt. Um das neue Geschäftsfeld der Wärmeversorgung aufzubauen und zu stärken, sei kurzfristig ein personeller Ausbau nötig. Dies müsse aber mittelfristig mit dem Herunterfahren anderer Geschäftsfelder kompensiert werden.