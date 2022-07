Energietechnologie «Fangen dort an, wo jetzt Potenzial vorhanden ist»: So will der Frauenfelder Stadtrat mit zwei Abstimmungen die Wärmewende schaffen Am 25. September befindet das Frauenfelder Stimmvolk über zwei Kredite für den Fernwärmeausbau in der Höhe von insgesamt 40 Millionen Franken. Der Stadtrat hat sich im Rahmen einer Pressekonferenz für die beiden Vorlagen starkgemacht. Es sei eine einmalige Chance, die ambitionierten energiepolitischen Ziele zu schaffen. Dafür wird kein Franken an Steuer- oder Gebührengeld verwendet.

Gruppenbild mit T-Stück eines Wärmerohrs: Stadtpräsident Anders Stokholm, Stadtrat Andreas Elliker, Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland, die Stadträtinnen Barbara Dätwyler Weber und Elsbeth Aepli Stettler, Ulrich Trümpi (Bereichsleiter Planung und Projektierung Thurplus) und Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bild: Mathias Frei

Es muss wichtig sein, wenn der Gesamtstadtrat antritt bei einer Medienkonferenz. Und das just am ersten Tag, an dem die Ostsee-Gaspipeline Nordstream 1 stillsteht, offiziell wegen Wartungsarbeiten. Der Stadtrat hat sich am Montag für die beiden Fernwärmeausbauprojekte starkgemacht, über die das Frauenfelder Stimmvolk am 25. September befindet. Es geht zum einen um ein Ausbauprojekt in Frauenfeld-West mit Kosten in Höhe von 30,1 Millionen Franken. Der Anschluss der Altstadt für 9,9 Millionen ist das andere Vorhaben. Stadtpräsident Anders Stokholm sagt, der Stadtrat und Thurplus beschäftigten sich schon länger mit der Thematik. Die aktuelle Situation zeige aber, dass eine Notwendigkeit bestehe, auf andere Wärmequellen zu setzen.

Pro Jahr insgesamt 23 Millionen KWh Wärme Im Westen besteht ein kleiner Wärmeverbund, den Thurplus vor einem Jahr übernommen hat und weiterbetreibt. Jetzt soll dieses Netzmassiv ausgebaut werden. Die Wärme dafür kommt hauptsächlich vom Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld. 28,144 Millionen kostet das Netz, eine Fernwärmezentrale kommt auf 1,956 Millionen zu stehen. Bei einer Anschlussdichte von 60 Prozent ist mit einem Wärmeabsatz von jährlich 18,8 Millionen Kilowattstunden (KWh) zu rechnen. Gebaut werden 10,2 Kilometer Netz für knapp 400 Anschlüsse. Im Bereich der Altstadt rechnet der Stadtrat mit 6,6 Millionen Franken für den Netzbau und 3,3 Millionen für die Fernwärmezentrale. Diese ist im Regierungsgebäude-Erweiterungsbau geplant. In der Altstadt ist mit einer Anschlussdichte von 75 Prozent zu rechnen. Das heisst: ein Wärmeabsatz von 4,2 Millionen KWh im Jahr. Die Wärme würde über 1,5 Kilometer Netz an 80 Anschlüsse verteilt. Der bestehende Wärmering führt von der Abwasserreinigungsanlage an der Altstadt vorbei – und würde entsprechend in Zukunft auch die Altstadt speisen. (ma)

Der Perimeter in Frauenfeld-West. Bild: PD

Die beiden Fernwärmeprojekte waren vergangenen Mittwoch im Gemeinderat traktandiert. Dort wurden sie klar genehmigt. Der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler sagt am Pressetermin im Stadtlabor:

«Wir müssen nachhaltiger werden, unabhängiger vom Ausland und diversifizierter.»

Dabei stehe man mit Fernwärme nicht in Konkurrenz zu anderen nachhaltigen Energietechnologien. Es müsse ein Miteinander geben. Bei beiden Projekten besteht eine gewisse zeitliche Dringlichkeit. Im Westen läuft das Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld mittlerweile auf Vollbetrieb, es stehen Strassensanierungen an, und es entstehen neue potenzielle Wärmeabnehmer, etwa die Doppelsporthalle des Bildungszentrums für Technik ab kommendem Jahr. Bei der Erschliessung der Altstadt ist die Heizzentrale im Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes geplant. Der Einbau muss während der Bauphase stattfinden. Zudem braucht auch dieses Bauprojekt Wärme. Stadtrat Hugentobler erklärt denn auch:

«Wir fangen dort an, wo jetzt Potenzial vorhanden ist.»

Das sei eine einmalige Gelegenheit, die Wärmewende jetzt zu schaffen. Denn Fakt ist: 90 Prozent der Frauenfelder Heizwärme generiert sich aktuell fossil.

Investitionen ohne Einfluss auf Steuerfuss oder Gebühren

Der Perimeter in der Altstadt. Bild: PD

Diese Wärmewende ist in Frauenfeld Teil eines Ganzen: angefangen mit dem Wärmering, der von der Abwasserreinigungsanlage gespeist wird, über das Werkbetriebe-Superreglement, das die rechtliche Grundlage schafft und Thurplus den Auftrag zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern gibt, und die Gasnetzstrategie, die vorsieht, dass ab 2040 die Versorgungsgarantie für Gasheizwärme fällt, bis zur Übernahme des kleinen Wärmeverbunds in Frauenfeld-West. Die beiden nun zur Abstimmung kommenden Fernwärmeausbauprojekte sind auf diesem Weg die logische Konsequenz. Wichtig dabei ist: Die Investitionen stemmt Thurplus grossteils aus Eigenmitteln und nimmt selber Fremdkapital auf. Die beiden Ausbauprojekte werden weder mit Steuergeld finanziert, noch gibt es Auswirkungen auf die Tarife von Thurplus.

Bei der Präsentation der Fernwärmeausbauprojekte im Mai 2022: Ulrich Trümpi (Bereichsleiter Planung und Projektierung Thurplus), Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland und Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bild: Reto Martin

Wie Stadträtin Elsbeth Aepli Stettler sagt, ist die Wärmebedarfsdichte in der Altstadt und in Frauenfeld-West am höchsten. Langfristig steht aber das ganze Stadtgebiet im Fokus, nicht nur die zwei neuen Gebiete und die bislang vom Wärmering erschlossenen Liegenschaften. Stadträtin Barbara Dätwyler Weber ergänzt, die Ziele des Bundes und auch der Stadt Frauenfeld seien ambitioniert.

«Damit das gelingt, müssen wir etwas dafür machen.»

Die 40 Millionen Franken seien Investitionen in die Zukunft: in die Infrastruktur, die Technik und das Personal. Stadtrat Andreas Elliker sagt, zwischen Amt für Tiefbau und Verkehr sowie Thurplus fänden laufend Absprachen statt. «Wir reissen nur dort die Strasse auf, wo es Sinn macht.» Zudem erachtet er es als wichtig, dass die Hoheit über das Wärmenetz bei der Stadt ist und bleibt. Das mache es einfacher.