Energie «Wir stehen voll im Markt und müssen uns behaupten»: Warum sich der Frauenfelder Stadtrat bei der Fernwärme gegen einen konkreten Tarifrahmen im Reglement ausspricht Das neue Frauenfelder Fernwärmereglement muss in eine zweite Lesung. Stein des Anstosses ist der Umstand, dass für Fernwärme neu der Stadtrat den konkreten Tarif bestimmt. Das liege an der Tatsache, dass man im Gegensatz zu den regulierten Energieträgern Strom und Gas bei der Wärme auch für die Infrastruktur Marktpreise berücksichtigen müsse, sagt der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler.

Ein Rohr, das die Zukunft bedeutet: Ulrich Trümpi, Bereichsleiter Planung und Projektierung Thurplus, Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland und Stadtrat Fabrizio Hugentobler bei einer Medienkonferenz im Mai 2022. Bild: Reto Martin

Stadtrat Fabrizio Hugentobler wundert sich. «Klar, es ist ein Paradigmenwechsel, dass die konkrete Tarifhoheit in Rappen nicht mehr beim Gemeinderat liegt», hält er fest. Aber, dass das neue Frauenfelder Fernwärmereglement eine Zusatzrunde einlegen muss, war nicht zu erwarten. Der Gemeinderat hat sich aber in seiner letzten Sitzung für eine zweite Lesung des Reglements ausgesprochen – auf Antrag von SP-Fraktionspräsident Pascal Frey (20 Ja, 14 Nein, 1 Enthaltung). Ebendiese zweite Lesung ist auf den 24. August terminiert. Bis dann soll auch die Redaktionskommission ihre Arbeit gemacht haben, womit die Beschlussfassung möglich ist. Eine gute Woche vorher kommt das Reglement nochmals in die zuständige Geschäftsprüfungskommission (GPK) Bau und Werke.

«Bei der ersten GPK-Sitzung gab es keine Anzeichen, dass das Reglement eine zweite Lesung braucht.»

Deshalb ist Hugentobler als Departementsvorsteher von Thurplus erstaunt. Nun sei er ergebnisoffen, was die kommende GPK-Sitzung betreffe. Vielleicht wird es eine schnelle Sitzung, und es werden redaktionelle Kleinigkeiten besprochen, die eigentlich in der Kompetenz der Redaktionskommission lägen. Oder es gibt noch Forderungen nach grösseren inhaltlichen Anpassungen.

Am 25. September kommen

zwei Fernwärmeausbauprojekte an die Urne Der Stadtrat plant den Ausbau der Fernwärme im Westen und in der Altstadt. Auf den 25. September ist die Volksabstimmung terminiert. Denn es geht um ziemlich genau 40 Millionen Franken – 30,1 Millionen für die Fernwärme West und deren 9,9 Millionen für die Altstadt Fernwärme, jeweils aufgeteilt auf Leitungsbau und Fernwärmezentrale. Im Westen soll die Wärme hauptsächlich vom Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld kommen. Bei einer Anschlussdichte von 60 Prozent ist mit einem Absatz von jährlich 18,8 Millionen Kilowattstunden (KWh) zu rechnen. Die Altstadt wird an den bestehenden Wärmering angehängt, der kalte Abwärme der Abwasserreinigungsanlage bezieht. Der zusätzliche Wärmeabsatz: 4,2 Millionen KWh im Jahr. In diesem Bereich ist von einer Anschlussdichte von 75 Prozent auszugehen. (ma)

Reglement sollte trotz zweiter Lesung noch im Herbst in Kraft treten

Perimeter für die Erschliessung mit Fernwärme in Frauenfeld-West. Bild: PD

Schon an der Gemeinderatssitzung gab Stadtrat Hugentobler zu Protokoll, er könne mit einer zweiten Lesung leben. Er sagte: «Hauptsache ist, dass wir eine rechtliche Basis bekommen.» Nun kommt das Reglement halt eine Sitzung später. Es soll den bisherigen Gesetzestext ersetzen, der vor viereinhalb Jahren mit Blick auf den ARA-Wärmering geschaffen worden war. Das neue Reglement soll bestehende und zukünftige Fernwärmeversorgungen regeln und so auch eine Gleichbehandlung von allen Kundinnen und Kunden ermöglichen. Thurplus braucht, so heisst es in der Botschaft, das neue Reglement unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung am 25. September – nämlich «zur Entwicklung von Wärmeprojekten». Auswirkungen auf die Abstimmung gibt es keine. Nach Ablauf der Frist für das fakultative Referendum sollte ein Inkrafttreten diesen Herbst möglich sein.

Stein des Anstosses, dass es zu einer zweiten Lesung kommt, ist Folgendes: SP-Gemeinderat Pascal Frey störte sich daran, dass das Reglement den Gemeinderat von der Tarifhoheit entbindet. Das durch den Gemeinderat erlassene Reglement gibt einen Tarifrahmen vor, der aber nicht quantitativ beziffert wird, sondern gewissermassen von grundsätzlicher Natur ist. So heisst es im Reglement in Artikel 11:

«Fernwärme soll im Vergleich zu anderen Energieträgern im Rahmen der Eigenwirtschaftlichkeit zu möglichst marktgängigen Preisen geliefert werden.»

Perimeter für die Erschliessung mit Fernwärme in der Altstadt. Bild: PD

Der untere Rahmen des Tarifs gibt entsprechend die Eigenwirtschaftlichkeit vor, die Obergrenze wird durch den marktgängigen Preis definiert. Das heisst: Thurplus muss so viel verlangen, dass es sich lohnt, und so wenig, damit die Fernwärme konkurrenzfähig im Markt ist. Das entspricht implizit einer Indexierung an die Beschaffungspreise für die Untergrenze des Tarifs. Auch die Installation von Anschlüssen muss kostendeckend sein. Eine Subventionierung, wie es sie früher beim Gas gab, ist reglementarisch nicht mehr möglich. Die konkreten Tarife werden sodann in Form einer Verordnung durch den Stadtrat erlassen. Das ist der von Hugentobler erwähnte Paradigmenwechsel.

Bei Gas und Strom gibt es eine Quasimonopolstellung

Das Holzschnitzellager im Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld. Bild: Belinda Schmid

Diese Abkehr von der bisherigen Praxis bei der Tarifhoheit für Energie hat seine Gründe. Bei Strom und Gas gebe es eine Quasimonopolstellung, sagt Hugentobler. Die Tarife seien gesetzlich und über Branchenvereinbarungen reguliert, der Spielraum für Thurplus sei sehr klein. Bei der Fernwärme sehe das anders aus.

«Da stehen wir voll im Markt und müssen uns behaupten.»

Auf dem Fernwärmemarkt gibt es keine Regulatorien. Aktuell steht die Fernwärme insbesondere in Konkurrenz zu Wärmepumpenlösungen, Öl- und Gasheizungen. «Wir müssen Marktpreise verlangen können, und die können sich schnell ändern», sagt Hugentobler. Natürlich habe man mit der Bioenergie Frauenfeld einen Liefervertrag über 20 Jahre. Aber die Preise für Holz und auch Strom bewegen sich aktuell ebenfalls stark. Da sei es illusorisch, zu glauben, man habe für 20 Jahre denselben Wärmeeinkaufspreis. Jedes Mal in den Gemeinderat zu gehen, um eine Kommastelle beim Tarif anzupassen, sei einfach nicht praktikabel.

Der Frauenfelder Gemeinderat an seiner diesjährigen Wahlsitzung im Mai. Bild: Belinda Schmid

Stadtrat Hugentobler fragt sich, ob es dem Gemeinderat nun um redaktionelle Themen geht oder effektiv um diese zweckmässige Verschiebung der Kompetenzen. «Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass wir innerhalb des vom Gemeinderat gesteckten gesetzlichen Auftrags transparent arbeiten.»