Energie Stadtrat Frauenfeld hat Gasnetzstrategie verabschiedet: Gasversorgungsgarantie fällt ab 2040 Gesamthaft 13 Stellungnahmen gingen zur Gasnetzstrategie der Stadt Frauenfeld ein. Die Vernehmlassung ist nun ausgewertet, der Stadtrat hat die Strategie verabschiedet. Nun geht es an die Botschaft für den Gemeinderat zur Umsetzung des Konzeptpapiers.

Tanks der Erdgas Ostschweiz AG im zürcherischen Schlieren. Bild: Alexandra Wey (Keystone)

Aufgrund der grossen politischen, ökologischen und ökonomischen Relevanz hat der Stadtrat die Fraktionen und betroffenen Interessensvertretungen im Mai zur Vernehmlassung betreffend Gasnetzstrategie eingeladen. Unter Berücksichtigung der eingegangenen Rückmeldungen hat der Stadtrat die Strategie nun verabschiedet. So heisst es in einer Medienmitteilung des städtischen Energieversorgers Thurplus.

«Die Rahmenbedingungen für die Gasversorgung sind stark im Wandel.»

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: PD

So sieht die Eigentümerstrategie für Thurplus eine Orientierung am Netto-Null-Klimaziel bis 2050 vor. Konkret bedeutet das den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und damit auch aus Gas. Ab 2040 garantiert Thurplus die Heizgasversorgung nicht mehr. In der Transformation zur Dekarbonisierung unterstützt Thurplus Kundinnen und Kunden und bemüht sich um effiziente Ausserbetriebnahmen von Gasanschlüssen. Im öffentlichen Bereich wird der Rückbau über die allgemeinen Durchleitungskosten finanziert und im Rahmen des geplanten Strassenbaues vollzogen.

Vogelperspektive: Das Areal von Thurplus an der Gaswerkstrasse. Bild: Reto Martin

Anfang April 2022 gab der Stadtrat die Gasnetzstrategie zur Information an den Gemeinderat frei. Die Strategie wurde in der Geschäftsprüfungskommission Bau und Werke, im Anschluss an eine Gemeinderatssitzung und in der Fachkommission Energiefonds vorgestellt. Danach gab der Stadtrat die Möglichkeit, Rückmeldungen zum Entwurf der Strategie zu geben. Vom 1. Mai bis zum 30. Juni wurden diese Rückmeldungen im Rahmen der öffentlichen Vernehmlassung gesammelt. Insgesamt sind 13 Eingaben eingegangen: von der Fraktion CH/Grüne/GLP, der Fraktion Mitte/EVP, der Fraktion SVP/EDU, von den Stadtparteien der FDP, EDU und SP, vom regionalen Gewerbeverein der Region Frauenfeld, vom regionalen Industrie- und Handelsverein, von der Fachkommission Energiefonds und von zwei Privatpersonen. Weiter heisst es:

«In einem Vernehmlassungsbericht hat Thurplus diese Rückmeldungen zusammengefasst, zu den einzelnen Kommentaren Stellung genommen und ausgewertet, inwieweit Änderungen in die Gasnetzstrategie einfliessen sollen.»

Peter Wieland, Geschäftsleiter Thurplus. Bild: PD

Bis auf eine kleine Änderung bleiben die Handlungsfelder, Systemgrenzen und Massnahmen in der Gasnetzstrategie gleich. Derzeit ist die Botschaft zur Gasnetzstrategie an den Gemeinderat in Arbeit und wird finalisiert, sobald relevante Punkte im Reglement über den Tarif für die Abgabe von Erdgas und Biogas von Thurplus geklärt sind. Die vom Stadtrat verabschiedete Fassung der Gasnetzstrategie und der anonymisierte Vernehmlassungsbericht sind auf der Website von Thurplus einsehbar. (red)

