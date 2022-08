Energie Rudelbildung, Entschuldigungen und viel Unsicherheit: Frauenfelder Gemeinderat schickt Fernwärmereglement in dritte Lesung Die Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend bot für den neutralen Beobachter viel Unterhaltungswert. Aber es stellten sich auch Fragen zum ratsinternen Kommunikationsfluss. Letztlich schickte der Gemeinderat das Fernwärmereglement in eine weitere, nun dritte Lesung, weil es Klärungsbedarf betreffend politischer Handlungsfähigkeit des neuen Rechtstexts gibt.

Der Gemeinderat im Grossen Bürgersaal im Rathaus. Bild: Belinda Schmid (11.Mai 2022)

Ob es so etwas schon einmal gab in der 76-jährigen Geschichte des Frauenfelder Gemeinderats? Man weiss es nicht. Fakt ist: Eine Sitzung wie jene vom Mittwochabend ist mit Sicherheit in den vergangenen 15 Jahren nicht passiert. Der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler muss irritiert gewesen sein. Er wirkte zeitweise auch ein wenig konsterniert. Denn er wurde komplett überrumpelt.

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: PD

Das Fernwärmereglement hat es auch im zweiten Anlauf noch nicht geschafft. Der Antrag auf eine dritte Lesung von Gemeinderat René Gubler (SVP) kam mit 16 Ja-Stimmen gegen 14 Nein und zwei Enthaltungen knapp durch. Dritte Lesung? Im Geschäftsreglement des Gemeinderats ist festgehalten, dass zweite Lesungen möglich sind. Kurz gab es im Rat am Mittwochabend die Unsicherheit, ob auch eine dritte Lesung möglich ist. Aber auch in anderen Fragen herrschte latente Unsicherheit.

René Gubler, Gemeinderat SVP. Bild: PD

Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges entschuldigte sich als Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Bau und Werke für seine schlechte Arbeit. Er sei erstaunt, sagte er. Und Reto Brunschweiler (FDP) hielt ironisch fest:

«Das ist eine Glanzleistung gemeinderätlicher Arbeit.»

Reto Brunschweiler, Gemeinderat FDP. Bild: PD

Er befürchtete eine negative Signalwirkung für die Fernwärme-Volksabstimmungen vom 25. September. Auf jeden Fall bildeten sich aufgrund von viel Diskussionsbedarf immer wieder kleine Diskussionsrunden abseits der offiziellen Sitzordnung. Im Saal und auch auf der Galerie gab es Geläuf. Für den neutralen Beobachter hatte die Sitzung definitiv hohen Unterhaltungswert. Aber aus der besagten Warte stellten sich auch Fragen: Reden die denn vorab nicht miteinander? Und: Wieso finden Informationen und Meinungen offensichtlich nicht den Weg aus den Fraktionen in die GPK und umgekehrt? Der Mittwochabend machte auch nicht gerade Werbung für das Konstrukt der Geschäftsprüfungskommissionen, die eigentlich Expertengremien in politischer und auch fachlicher Sicht sein sollten.

Stadtrat informierte offen über Paradigmenwechsel

Pascal Frey, Gemeinderat SP. Bild: PD

Als neutraler Beobachter war man vorab irritiert, dass es keinerlei Anträge aus der GPK gab, obschon Anfang Juli der Antrag auf eine zweite Lesung recht komfortabel durchkam. Damals war es um viel redaktionelles Beigemüse gegangen – und vor allem um die Frage der Tarifhoheit. Pascal Frey (SP) beantragte damals die zweite Lesung. Nun doppelte er nochmals nach:

«Wir sind der Meinung, dass der Rat damit Kompetenzen aus der Hand gibt.»

Diesen Paradigmenwechsel hatte Stadtrat Hugentobler aber auch nie bestritten. Und damit hatte an diesem Abend dann wohl auch nur noch eine Minderheit des Rats ein Problem. Denn es ploppte da plötzlich eine neue Problematik auf. Treiber war CH-Gemeinderat und Jurist Roland Wetli. Seine Ausführungen waren absolut nachvollziehbar und mehr als berechtigt. Aber eben: Als neutraler Beobachter stellte sich die Frage, ob Wetli am Mittwochnachmittag gewissermassen eine göttliche Eingebung hatte, die entsprechend so kurzfristig nicht mehr den Weg fand in den lokalpolitischen Diskurs.

Für den Erhalt der politischen Handlungsfähigkeit

Roland Wetli, Gemeinderat CH. Bild: PD

Wetli stellte nicht in Frage, ob der Gemeinderat mit der Tarifhoheit eine Rechtsetzungskompetenz an den Stadtrat übertragen soll. Aber für diese Übertragung waren aus seiner juristischen Sicht zwei zwingend notwendige Voraussetzungen nicht gegeben. Zum einen:

«Die Delegationsnorm muss im Reglement enthalten sein.»

Stefan Geiges, Gemeinderat Mitte und GPK-Präsident Bau und Werke. Bild: PD

Das sei nicht der Fall, sondern nur in der stadträtlichen Botschaft festgehalten. Zum anderen müsse die Höhe der Gebühren zumindest in Grundzügen im Reglement festgehalten werden. Bei wohlwollender Betrachtung bestehe wohl eine Untergrenze, die Obergrenze indes sei völlig offen. Es gehe darum, die politische Handlungsfähigkeit zu erhalten, sagte Wetli. GPK-Präsident Geiges sagte zu Wetli, die Argumente seien nachvollziehbar, aber leider nicht bis in die GPK gekommen.

Elio Bohner, Gemeinderat CH. Bild: Donato Caspari

Stadtrat Hugentobler zeigte sich verwundert. Er sagte: «Ich meinte, das Reglement sei nun ausgegoren.» Immerhin sei es vor 104 Tagen an den Gemeinderat überwiesen worden und sei vor 49 Tagen durch die erste Lesung gegangen. Eine Alternative zur dritten Lesung wäre eine Rückweisung des Geschäfts an den Stadtrat gewesen. Dazu scheiterte ein Antrag von Elio Bohner (CH).

Oder man hätte das Reglement durchwinken können, um es nach Inkrafttreten mittels Motion zu korrigieren. Hugentobler regte an, dass man die von Wetli angestossene Problematik mit Expertinnen und Experten aus den Fraktionen bereinige, damit die GPK sodann abschliessend befinden könne. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 21. September statt.