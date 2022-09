Energie Innenstadt, Kirchen und Brücken bleiben dunkel: Stadt Frauenfeld passt nächtliche Beleuchtung an, Weihnachtsbeleuchtung gibt's nur in sehr reduzierter Form Die Stadt Frauenfeld stellt im Kampf gegen grobe Energiefresser ab sofort die öffentliche Beleuchtung nachts weitestgehend ab. Einzige Ausnahme bleibt der Bahnhof. Zudem soll auch eine reduzierte Weihnachtsbeleuchtung ihren Teil zum Energiesparen beitragen. Weiter richtet die Stadt einen Appell an die Bevölkerung.

Ein Bild, das es heuer nicht geben wird: Eröffnung der Frauenfelder Weihnachtsbeleuchtung bei der Promenade im Jahr 2018. Bild: Reto Martin

Die Stadt zieht vielerorts den Stecker. Morgens geht das Licht eine halbe Stunde später an, abends eine halbe Stunde früher aus. Nachts zwischen 1 und 5 Uhr bleibt es in Frauenfeld beinahe komplett dunkel. Die Stadt setzt weitere Energiesparmassnahmen um und stellt die öffentliche Beleuchtung von Strassenlaternen und Gebäuden, also den Kirchen und der gesamten Innenstadt, ab sofort bis im März fast gänzlich ab. Der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler sagt:

«Wir haben das Potenzial gesehen und wollen aus aktuellem Anlass Energiesparen vorleben.»

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Vorsteher Departement für Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: Tobias Garcia

Nur auf öffentlichen Druck sieht sich die Stadt nicht zu dieser Massnahme gezwungen, meint der Stadtrat und Vorsteher des Departements für Thurplus, Freizeit und Sport, auch wenn es Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben hat.

Der aktuelle Anlass betrifft die Energiekrise, weshalb sich die Stadt das Ziel auf die Fahne geschrieben hat, 15 Prozent ihres Energieverbrauchs einzusparen (diese Zeitung berichtete). Ein grosser Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel ist die öffentliche Beleuchtung, die jährlich rund 1,7 Gigawattstunden Strom verbraucht, was gemäss städtischer Rechnung Kosten von 303'500 Franken verursacht. Eine Reduktion der Beleuchtung während einer halben Stunde in der Dämmerung spare rund acht Prozent des Verbrauchs ein. Die komplette Abschaltung zwischen 1 und 5 Uhr nachts gar 35 Prozent.

Bereich um den Bahnhof als erhellte Insel

Die Uhrzeiten für die komplette Abschaltung nachts erfindet Thurplus nicht neu, sondern sie kommen seit Jahren bereits bei Strassenbeleuchtungen zum Einsatz. Ausgenommen von der nächtlichen Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung ist der Bereich rund um den Bahnhof SBB. «Wir wollen dort nicht ganz ein dunkles Loch», meint Hugentobler. Damit will die Stadt auch dem Sicherheitsempfinden rund um den frequentierten Bahnhof gerecht werden.

Energiespartipps für jedermann Energiesparen fängt bei jeder einzelnen Person an. Deshalb hat Thurplus Energiespartipps für Haushalte, Arbeitsplätze und Unternehmen zusammengestellt. In der Küche etwa lässt sich mit einem Sparprogramm eine Geschirrspülmaschine mit rund einem Viertel weniger Energie betreiben. Bei einem Kühlschrank lasse sich nebst der Temperatur auch der Verbrauch regulieren. «Am Arbeitsplatz sind Klimaanlagen richtige Energiefresser», schreibt Thurplus. Deshalb sollten diese abgestellt bleiben. Beim Heizen im Winter führt eine nicht zu hoch eingestellte Raumtemperatur zu weniger Verbrauch. Jedes Grad Celsius spare sechs Prozent Energie. Wichtig bei Unternehmen ist die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Richtiges Lüften oder das Löschen des Lichts beim Verlassen des Büros sparen viel Energie. (sko) Alle Tipps: www.thurplus.ch/energiespartipps

Betroffen von der Sparmassnahme ist auch die Weihnachtsbeleuchtung, die jeweils die Promenade und die Rheinstrasse sowie mit Lichtbildern verschiedenste Gebäude der Innenstadt erhellt. Auf dem Rundgang bilden sie das Fundament für das Weihnachtsspiel «Maria, Maria!». Auf die Montage der beliebten Lichtbilder, welche die Weihnachtsgeschichte «Geschichtenlichter» erzählen, verzichtet die Stadt heuer ebenfalls fast gänzlich. Einzig die evangelische Kirche bleibt die Ausnahme, die laut Peter Koch das Kollektiv aller Lichtbilder bildet und touristisch wichtig ist. Der Leiter des Amtes für Kommunikation und Wirtschaftsförderung sagt:

Peter Koch, Leiter Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung. Bild: Kevin Roth

«Es gibt wieder Führungen, einzelne Anmeldungen sind bereits eingegangen.»

Trotz energieeffizienter Lampen und Projektoren verbraucht die Weihnachtsbeleuchtung jährlich 30'000 Kilowattstunden (kWh). Im Vergleich dazu: Ein Zweipersonenhaushalt weist einen Jahresverbrauch von rund 2700 kWh aus.

Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung mit den Lichtbildern auf der evangelischen Kirche, wo heuer die einzigen Lichtbilder zu sehen sein werden. Bild: Benjamin Manser (Frauenfeld, 21. November 2021)

Quartiervereine verzichten ebenfalls

Eigene Weihnachtsbeleuchtungen betreiben die Quartiervereine Kurzdorf, Langdorf und Ergaten-Talbach. Sie alle verzichten heuer darauf und wollen andere Möglichkeiten prüfen, um eine Weihnachtsstimmung in die Quartiere zu bringen.

Mit den energietechnischen Sparmassnahmen und den Energiespartipps für jeden Einzelnen sind die Auswirkungen für Stadtrat Hugentobler noch überschaubar. Ob und wann allenfalls weitere, einschneidendere Schritte folgen könnten, sei Kaffeesatzlesen. Ausserdem hängt die Stromversorgung auch von Beschlüssen von Bund und Kanton ab, betont Hugentobler. «Wirklich systemrelevant für den Bund ist in unserer Stadt nur das Kantonsspital», meint er in der Hoffnung, dass es nie so weit kommt, dass andere städtische Betriebe unter der Energiekrise leiden müssen.

Die Stadt wolle jetzt mit den beschlossenen Massnahmen Energiesparen vorleben, meint Hugentobler und ergänzt: «Und alle können einen kleinen Beitrag dazu leisten.»