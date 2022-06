Schnittholz, Sturmholz oder Holzschnitzel werden im Holzheizkraftwerk an der Oberwiesenstrasse vis-à-vis der Zuckerfabrik Frauenfeld getrocknet. Dafür wird die Abwärme aus der Stromproduktion genutzt. Danach entsteht in einem thermochemischen Prozess, der Pyrolyse, und mittels eines nachgeschalteten Schwebefestbettreaktors bei 850 Grad ein gasförmiger Brennstoff: das Holzgas. Gasmotoren produzieren sodann in einem Blockheizkraftwerk erneuerbaren Strom. Was von der Pyrolyse übrig bleibt, ist Biokohle aus 90 Prozent Kohlenstoff. Durch die hohen Temperaturen und den Beinahe-Ausschluss von Sauerstoff wird bei der Pyrolyse der Verbrennungsprozess verhindert. So kann Biomasse, etwa Holz, gezielt in höherwertige Produkte, zum Beispiel Brennstoffe, umgewandelt werden. (ma)

www.bioenergie-frauenfeld.ch